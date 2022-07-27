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Рога сайги на 360 млн тенге изъяли в Алматинской области
27 Июля 2022 15:49

Рога сайги на 360 млн тенге изъяли в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рога сайги на 360 млн тенге изъяли полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками УБОП ДП Алматинской области совместно с сотрудниками КНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии была задержана группа людей, незаконно перевозившая рога сайги.

«В ходе оперативных работ по республиканской трассе «Алматы – Бишкек» в северном направлении была остановлена автомашина, в салоне которой были изъяты 13 мешков с рогами сайги в количестве 2048 штук. По предварительным заключениям уполномоченной территориальной инспекцией лесного хозяйства, ущерб государству составляет 360 млн тенге. В отношении подозреваемых начато уголовное производство по ст.339 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Выясняется происхождение указанных дериватов.





Фото: polisia.kz


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