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    14:18, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили у жителя области Жетысу

    Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили у жителя области Жетысу
    Фото: Polisia.kz

    Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома жителя области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    6 июня сотрудники УБОП ДП области Жетысу совместно с сотрудниками ДКНБ по области Жетысу и департамента ПС КНБ РК по области Жетысу провели задержание по подозрению в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных, а также их частями и дериватами.

    – В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Панфиловского района был задержан 39-летний мужчина. При обыске на чердаке дома были обнаружены 7 картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри находились рога сайгака в количестве 464 штук, – проинформировал заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.

    Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили у жителя области Жетысу
    Фото: Polisia.kz

    По его словам, назначена судебно-биологическая экспертиза, которая позволит установить их происхождение и подлинность.

    Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге, однако окончательная сумма ущерба будет определена по результатам экспертизы. Досудебное расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно изучаются.

    Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили у жителя области Жетысу
    Фото: Polisia.kz

     

    Теги:
    Регионы Жетысуская область Борьба с преступностью Браконьерство Криминал Сайгак
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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