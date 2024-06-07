Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили у жителя области Жетысу

Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома жителя области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

6 июня сотрудники УБОП ДП области Жетысу совместно с сотрудниками ДКНБ по области Жетысу и департамента ПС КНБ РК по области Жетысу провели задержание по подозрению в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных, а также их частями и дериватами.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Панфиловского района был задержан 39-летний мужчина. При обыске на чердаке дома были обнаружены 7 картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри находились рога сайгака в количестве 464 штук, – проинформировал заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.

Фото: Polisia.kz

По его словам, назначена судебно-биологическая экспертиза, которая позволит установить их происхождение и подлинность.

Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге, однако окончательная сумма ущерба будет определена по результатам экспертизы. Досудебное расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно изучаются.