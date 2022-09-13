Рога сайги изъяли у жителя Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли усельчанина рога сайги в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

Сотрудниками Шалкарского районного отдела полиции в ходе проведения ОПМ «Карасора» была получена оперативная информация. При проверке информации на одной из чабанских точек в подвале полицейские обнаружили 14 штук сайгачьих рогов.

44-летний мужчина пояснил, что рога сайги нашел в степи, когда пас скот. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1-1 УК РК «Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов».

Фото: polisia.kz