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Рога сайгака изъяли у жителя Аркалыка

Автор:  
Жанна Мусабаева
8 Ноября 2022, 19:07
Рога сайгака изъяли у жителя Аркалыка

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» задержан мужчина, который незаконно хранил рога сайгаков. Житель города Аркалыка намеревался их продать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники полиции города Аркалыка и отдела природоохранной полиции Джангельдинского района, управления криминальной полиции ДП Костанайской области изъяли 30 рогов сайгака.

«На территории зимовки Токкожа в 18 километрах от села Жанакала города Аркалыка был задержан 55-летний мужчина. Житель Аркалыка подозревается в отстреле сайгаков и продаже рогов. По данному факту начато досудебное производство по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дереватами», - проинформировал старший инспектор по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП Костанайской области майор полиции Газретгали Алимгазин.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия. Общий ущерб составил более 68 млн тенге.


Костанайская область   Борьба с преступностью   Браконьерство  
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