Роды в патрульной машине приняли полицейские ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ночь на 26 февраля сотрудниками БПП ДП ЗКО дважды была оказана помощь беременным женщинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции ЗКО оказали родовспоможение жительнице ЗКО, которая родила в патрульной машине по пути в роддом, другая роженица была оперативно доставлена в больницу.

«Первый случай произошел на автодороге Самара-Шымкент около населенного пункта Алгабас. На трассе стояла заглохшая автомашина, в салоне которой находилась беременная женщина со схватками. Сотрудники полиции Бактыгереев и Суйналиев, пересадив роженицу в патрульную машину, поехали в город, попутно вызвав скорую помощь. По пути у женщины начались роды и полицейские оказали родовспоможение, перерезали пуповину. В поселке Подстепное мать с новорожденной девочкой были переданы врачам скорой помощи», – рассказал официальный представитель ДП ЗКО Б.Бельгибеков.

Второй случай экстренного появления ребенка на свет произошел в Бурлинском районе, там сотрудники БПП ДП ЗКО быстро доставили роженицу в больницу. Отец хочет назвать малыша именем одного из сотрудников. Счастливые родители новорожденных детей выражают благодарность сотрудникам за оперативность и помощь.