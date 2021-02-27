Роды в патрульной машине приняли полицейские ЗКО
Сотрудники департамента полиции ЗКО оказали родовспоможение жительнице ЗКО, которая родила в патрульной машине по пути в роддом, другая роженица была оперативно доставлена в больницу.
«Первый случай произошел на автодороге Самара-Шымкент около населенного пункта Алгабас. На трассе стояла заглохшая автомашина, в салоне которой находилась беременная женщина со схватками. Сотрудники полиции Бактыгереев и Суйналиев, пересадив роженицу в патрульную машину, поехали в город, попутно вызвав скорую помощь. По пути у женщины начались роды и полицейские оказали родовспоможение, перерезали пуповину. В поселке Подстепное мать с новорожденной девочкой были переданы врачам скорой помощи», – рассказал официальный представитель ДП ЗКО Б.Бельгибеков.
Второй случай экстренного появления ребенка на свет произошел в Бурлинском районе, там сотрудники БПП ДП ЗКО быстро доставили роженицу в больницу. Отец хочет назвать малыша именем одного из сотрудников. Счастливые родители новорожденных детей выражают благодарность сотрудникам за оперативность и помощь.