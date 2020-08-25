Роды в машине скорой помощи приняли у алматинки фельдшеры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы фельдшеры приняли роды у алматинки в машине скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Роженица вызвала бригаду скорой медицинской помощи, так как ее схватки усилились. Фельдшеры осмотрели и оценили состояние роженицы и везли в родильный дом. Но у новорожденного были свои планы появиться на свет. Он родился в машине скорой медицинской помощи», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Фельдшеры, не растерявшись, приняли роды. Перерезали пуповину и затем госпитализировали роженицу с новорожденным в перинатальный центр. Акушеры оценили их состояние как удовлетворительное.

Так, в машине скорой медицинской помощи появился на свет мальчик. Вес - 3 120 кг, рост - 54 см.

Мама с новорожденным чувствуют себя хорошо и благодарны фельдшерам Равилю Азизову и Баратжану Рембакиеву.