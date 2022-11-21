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Роды в карете скорой помощи приняли в Павлодаре

21 Ноября 2022, 15:46
Роды в карете скорой помощи приняли в Павлодаре
21 Ноября 2022, 15:46

Роды в карете скорой помощи приняли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У 34-летней беременной женщины начались частые схватки; пациентку решили доставить в родильный дом, и во время транспортировки у нее начались роды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работники павлодарской службы 103 в течение 20 минут после вызова приняли роды и доставили маму с ребенком в роддом», - сообщила журналистам пресс-служба павлодарской областной станции скорой помощи.

По данным службы, вызов в скорую помощь поступил 21 ноября, в 05:47. Звонившие сообщили, что у 34-летней беременной женщины начались частые схватки. Уже через 8 минут медработники были на месте. Пациентку решили доставить в родильный дом, и во время транспортировки у нее начались роды.

«В машине скорой помощи на свет появилась девочка, - отметила заместитель главврача областной станции скорой помощи Ольга Вербовая. - Новорожденную передали маме, соблюдая тепловую цепочку. Каждый реанимобиль оснащен необходимым оборудованием на этот случай. К тому же все работники 103 обучены технике принятия родов. В 06:07 маму и ее ребенка в стабильном состоянии передали специалистам павлодарского родильного дома №1».

Всего в 2022 году работники павлодарской областной станции скорой помощи приняли 26 домашних родов. В пяти случаях представителям службы 103 приходилось принимать роды в машине.


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