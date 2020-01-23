Родственников погибшего в войну солдата из Атырауской области ищут поисковики

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Поисковики ищут родственников погибшего в войну солдата из Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Ленинградской области обнаружено захоронение, в котором покоится погибший в ходе ВОВ житель Макатского района, рядовой Кжен Конокбаев. Он родился в 1895 году. Место рождения: Гурьевская область, Макатский (Макат) район. Призван Макатским РВК Казахстана. Рядовой, стрелок 657 стрелкового полка, 125 стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 января 1944 года за деревню Артюшкино Волосовского района Ленинградской области. Перезахоронен в Бегуницах», - сообщила заместитель председателя общественного объединения « Atamnyn amanaty « города Нур-Султана Райгуль Мушанова.

Теперь казахстанские поисковики разыскивают родных бойца Конокбаева.