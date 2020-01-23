-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:55
-
-
-
-
вчера 20:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:20
-
-
-
Родственников погибшего в войну солдата из Атырауской области ищут поисковики
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Поисковики ищут родственников погибшего в войну солдата из Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Ленинградской области обнаружено захоронение, в котором покоится погибший в ходе ВОВ житель Макатского района, рядовой Кжен Конокбаев. Он родился в 1895 году. Место рождения: Гурьевская область, Макатский (Макат) район. Призван Макатским РВК Казахстана. Рядовой, стрелок 657 стрелкового полка, 125 стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 января 1944 года за деревню Артюшкино Волосовского района Ленинградской области. Перезахоронен в Бегуницах», - сообщила заместитель председателя общественного объединения « Atamnyn amanaty « города Нур-Султана Райгуль Мушанова.
Теперь казахстанские поисковики разыскивают родных бойца Конокбаева.
- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Атырау
- Смерть подростка на зебре в Атырау: виновный получил 2,5 года колонии-поселения
- Подозреваемых в разбойном нападении на чабанскую зимовку задержали в Атырауской области
- Опубликован список захороненных в Норвегии солдат-казахстанцев
- 10 человек спасли при возгорании кабеля в многоэтажном доме в Атырау
- Больше тысячи человек переболели ОРВИ в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана