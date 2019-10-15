Родственников павшего на фронте красноармейца ищет отряд «Майдан Жолы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские поисковики ищут родственников красноармейца Маукена Нигметова, призванного на войну из Павлодарской области, останки которого найдены в Ленинградской области России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе поисковой экспедиции весной 2019 года в районе Синявинских высот, в Ленинградской области, бойцами российских поисковых отрядов были найдены останки бойца Красной Армии; у солдата при себе был медальон. После проведения экспертизы было установлено имя бойца - это уроженец Казахстана Нигметов Маукен (Майдан) 1919 года рождения», - сообщил Александр Шитов, командир отряда «Майдан Жолы», занимающегося поиском останков казахстанских воинов, павших на фронтах Второй мировой войны.

По словам Александра, фронтовик жил в Кагановичском районе (ныне – зона города Аксу - Казинформ) Павлодарской области, но пропал без вести в 1942 году. Сейчас идут поиски родственников.

«С вкладыша медальона читается: НИГМЕТОВ М(ау)…н, санитар, 1915 г.р., уроженец: Казахская ССР, Павлодарская область, Кагановический район, Сынтасский с/с, аул № 6. Семья: Опергенова Н. (или Опфгенова Н.), Казахская ССР, Павлодарская область, Кагановический район, совхоз Потанинский, деревня Потанинская», - добавил А. Шитов.

При этом в архивных данных города Аксу, также распространённых А. Шитовым, имеются такие данные: «Ныгметов Майдан 1918 г.р., место рождения с. Айнаколь, казах, призван Ермаковским РВК в 1941г., рядовой, б/п, погиб в бою 29.09.1942г., похоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-н, п. Гайтолово».

В Обобщенном банке данных Министерства обороны России есть подходящая запись, но отличается год рождения – указан 1919 год.