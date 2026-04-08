    00:01, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Родственников погибшего командующего КСИР Сулеймани лишили статуса резидентов США

    Племянница покойного генерал-майора Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и ее дочь были арестованы в США после того, как их законный статус постоянных резидентов Америки был аннулирован, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Госдепартамент США
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе международного аэропорта Багдада (Ирак) 3 января 2020 года.

    Госдепартамент заявил, что Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь Саринасадат Хоссейни сейчас находятся под стражей в Службе иммиграции и таможенного контроля США.

    Отмечается, что Сулеймани Афшар открыто поддерживала «тоталитарный террористический режим в Иране, согласно сообщениям в прессе и ее собственным постам в социальных сетях», сообщает внешнеполитическое ведомство США.

    — Живя в США, она распространяла пропаганду иранского режима, приветствовала нападения на американских солдат и военные объекты на Ближнем Востоке, восхваляла нового верховного лидера Ирана, называла Америку «Великим сатаной» и безоговорочно поддерживала Корпус стражей исламской революции, — заявил Госдепартамент США.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что «администрация Трампа не позволит США стать убежищем для иностранных граждан, поддерживающих антиамериканские террористические режимы».

    В понедельник телеканал CBS News подтвердил, что Сулеймани Афшар находится в иммиграционной и таможенной полиции США в центре содержания под стражей в Пирсолле, штат Техас, где задержанные ожидают судебного разбирательства или депортации.

    Министерство внутренней безопасности США заявило, что прошение Сулеймани Афшар о предоставлении убежища в 2019 году было «мошенническим», сославшись на то, что после получения грин-карты она как минимум четыре раза возвращалась в Иран. Госдепартамент сообщил, что её мужу также запретили въезд в США. По словам представителей Министерства внутренней безопасности, правительство намерено лишить их грин-карт и в конечном итоге депортировать.

    По сообщению Госдепартамента США, ранее в этом месяце госсекретарь Марко Рубио также лишил легального статуса Фатемех Ардешир-Лариджани, дочь бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, и ее мужа Сейеда Калантара Мотамеди.

    Ранее сообщалось, что США и Иран получили план прекращения конфликта.

