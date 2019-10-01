Родственников 73 воинов-казахстанцев, похороненных в Ивановской области, разыскивает Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в войне 1941-1945 годов и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ».

Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана.

В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.

Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.

СВЕДЕНИЯ

о воинах-казахстанцах, захороненных на территории Ивановской области

в период войны 1941-1945 годов

Городское кладбище «Балино», воинский участок «Скорбящая мать»

№ п/п в/звание фамилия, имя, отчество годы жизни место захоронения место жительство родственников квартал № могилы 1. рядовой АБДУРАХМАНОВ Аляс 1906 – 17.04.1943 39 14 Семипалатинская область, Банский район 2. младший сержант АБИЕВ Ургатитан 1899 – 12.03.1943 39 6 Актюбинская область, город Челкар 3. рядовой АНТАНЖАЙ Матик 1897 – 10.05.1943 41 34 Семипалатинская область, село Янгалка 4. сержант БАЛБАШИРОВ Узакбай Кустабаевич 1924 – 01.05.1944 40 6 Кустанайская область, Денисовский район, Лятский сельсовет, аул Аксуал 5. рядовой ВАСИЛЬЧЕНКО Федор Максимович 1918 – 17.11.1941 30 19 Южно-Казахстанская область, село Евгеньевка 6. рядовой ГАМДИЮВ Калин 1913 – 24.12.1943 18 11 Павлодарская область, Павлодарский район, колхоз 17 партсъезда 7. старшина ДЖАЙЛИДОВ Тесген 1915 – 11.09.1943 45 33 Северо-Казахстанская область, Джангалинский район, колхоз Новый путь 8. рядовой ДЖАРКЕЕВ Бекеталл 1902 – 10.05.1944 3 17 Западно-Казахстанская область, Канчерловский район 9. рядовой ЗАВАЛКО Данил Петрович 1902 – 12.04.1942 6 16 Восточно-Казахстанская область, Таврийский район, село Троицкое 10. рядовой ИЛЬИЧЕНКО (ИЛЬЧЕНКО) Кузьма Иванович 1912 – 09.04.1943 30 37 Семипалатинская область, Коникстовский район, село Большая Буконь 11. рядовой КАРИМОВ Алим 1909 – 13.04.1943 25 34 Семипалатинская область, Жарминский район, деревня Рудино 12. старший сержант КАСИМОВ Жумополи 1915 – 15.09.1942 19 37 город Алма-Ата 13. рядовой КИРИЧЕНКО (КУЛИЧЕНКО) Гордей Петрович 1899 – 02.12.1942 43 36 Северо-Казахстанская область, Булаевский район, поселок 220 14. рядовой КОЛЫЧЕВ Иван Ильич 1904 – 04.12.1942 8 19 Карагандинская область, поселок НоваяТихоновка 15. ефрейтор КУРМАНБАЕВ Анас 1900 – 20.08.1943 19 17 Кызыл-Ординская область, Терен-Узякский район 16. младший сержант МУХАНБЕКОВ (МУХАНБЕТОВ) Табил 1921 – 24.03.1943 37 28 Актюбинская область, Ольский район, поселок Дзержинский 17. рядовой РАИСОВ Нуримид 1915 – 04.11.1942 45 37 Казахстанская область, Кичумский район, Бакаульский сельсовет 18. рядовой РУСТЕМОВ Искандр 1912 – 07.07.1943 45 7 Южно-Казахстанская область, Туркестанский район, Урлаганский сельсовет 19. САРКИБАЕВ Арзабек 1903 – 22.05.1944 17 7 Казахстанская область, Махтарянский район, село Махтарян 20. рядовой СУХОРУКОВ Герасим Иосифович 1904 - 21.04.1943 20 39 город Алма-Ата 21. рядовой ТУРГУНБЕКОВ (ТУРЛУНБЕКОВ) Базарбай 1914 – 07.09.1943 5 8 Джамбульская область, Свердловский район, колхоз Антония 22. рядовой УСТЕНКО Антон Дмитриевич 1902 – 24.03.1942 28 35 город Алма-Ата 23. рядовой УТБЕРГЕНОВ Жусан 1904 – 03.01.1945 42 44 Джамбульская область, Чуский район 24. капитан 3 ранга ЦЕЛИН Антон Иванович 1892 – 27.01.1944 28 45 Казахская ССР, станция Изебахта

(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)

Городское кладбище «Балино» воинский участок «Солдат»

25. рядовой ДЖУМБАЕВ Тестовой 1915 – 21.07 1944 6 6 Акмолинская область, Сталинский район, совхоз Иибек 26. рядовой КОЗЕНБАЕВ (РОЗЕНБАЕВ) Туабек 1919 – 28.05.1944 30 18 Чемкентская область, колхоз Доханиуль 27. рядовой КРОТКОВ Вениамин Александрович 1923 – 28.04.1944 31 19 город Семипалатинск 28. сержант КУРМАНБАЕВ Ниндабай 1916 – 19.09.1944 6 31 город Алма-Ата 29. рядовой МАКОШЕЕВ Нурмухамед 1894 – 30.03.1943 25 2 Семипалатинская область, Айчульский район 30. рядовой МУСИН Бабусан 1914 – 04.05.1944 30 19 город Акмолинск 31. старший сержант ШЕИМАРДИНОВ Молдагамит 1907 – 21.05.1944 30 28 Акмолинская область, Рузаевский район, колхоз Ахабас 32. рядовой ЯВОРСКИЙ А. Зиновьевич 1900 – 07.09.1941 7 15 город Актюбинск

(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)

Общее кладбище «Соснево», воинский участок

(г. Иваново, ул. Окуловой, 69)

33. рядовой АБДУРАХМАНОВ Каукгит 1901 – 9.05.1943 1 6 Петропавловская область, Аэртовский район 34. младший сержант АМАНДАКОВ Адрагим 1903 – 29.04.1943 6 7 город Алма-Ата 35. рядовой БУСЛОВ Максим Иванович 1909 – 30.06.1942 7 8 Кустанайская область, Тарановский район, поселок Викторовка 36. рядовой ДУСЕНКОВ (ДУСЕНОВ) Щинобай 1903 – 5.10.1943 4 6 Южно-Казахстанская область, Киричинский район, колхоз МахтеменДусенова 37. младший лейтенант ИВАНОВ Николай Михайлович 1908 – 25.03.1945 Братская могила Восточно-Казахстанская область, Предгорненский район, село Березовка 38. рядовой КОХАН Иван Андреевич 1902 – 5.03.1945 3 8 Акмолинская область, Арбекбельский район, село Ключевка 39. рядовой КУЛАГИН Петр Филиппович 1904 – 30.08.1943 1 7 город Чимкент 40. рядовой РОЗЕНЦВАЙГ Исаак Ефимович 1926 – 9.10.1944 5 2 Алма-Атинская область, станция Уш-Тобе 41. рядовой САДЫХОВ Пердабай 1900 – 14.01.1943 1 2 город Кызыл-Кум, станция Тызак, совхоз Чускурган 42. рядовой САРБАЙ Сербибай 1907 – 14.09.1942 1 1 Павлодарская область, Букогорский район, колхоз Весенний труд 43. рядовой ТАЙЛАКАНОВ Ермекбай 1895 – 9.10.1943 1 7 Карагандинская область, Карколинский район, колхоз 1 мая 44. старший сержант ТИТОБАЕВ Джи 1911 – 4.04.1943 3 6 город Алма-Ата 45. рядовой УРЗАБАЕВ Чувандас 1924 – 12.04.1943 1 2 Чимкентская область, Ленгорский район, колхоз Джанди 46. рядовой ХАНИН Николай Парфёнович 1922 – 25.11.1944 4 2 город Алма-Ата 47. рядовой ЭМИРОВ Ильяхон 1893 – 30.07.1943 Братская могила Алма-Атинская область, Энбекши-Казахский район

Городское кладбище, воинский участок

48. рядовой ДЮЖЕВ (ДЮЖОВ) Григорий Петрович н/д – 15.07.1944 - - Алма-Атинская область, Тембульский район, село Узунагал 49. рядовой ЗЯБЛИКОВ Иван Севастьянович 1896 – 13.10.1942 - - С. Казахстанская область, Мамонтовский район 50. рядовой КОПАИТОВ Астказы 1919 – 1.9.1941 - - г. Семипалатинск

(Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Шеевых, 75)

Общее кладбище г. Комсомольск, воинский участок

51. ефрейтор БУСЫГИН Семен Степанович 1924 – 21.12.1943 - - В. Казахстанская область, Верхубинский район, село Выдриха

(Ивановская обл., Комсомольский р-н, г. Комсомольск, ул. Колганова)

Городское кладбище, братская могила

52. рядовой ОСМАНКУЛОВ Ахмет 1920 – 18.9.1942 - - Семипалатинская область, Оягузский район, село Сергеево

(Ивановская обл., Пучежский р-н, г. Пучеж, ул. Юрьевецкая)

Городское кладбище «Сокольники», воинский участок

53. рядовой БИКАСИДОВ Кудай 1903 - 1944 братская могила №30 Алма-Атинская область 54. рядовой ДЕМЕНТЬЕВ Петр Иванович 1921 - 1944 братская могила №27 Казахстанская область 55. рядовой ИСМУХАМЕДОВ Юлдан 1907 - 1944 1 51 Карагандинская область 56. рядовой ИСАМБАЕВ Магомет 1908 – 1944 4 1 Акмолинская область 57. рядовой МАРКЕЕВ Иван Иванович 1923 - 1943 братская могила №41 Казахстанская область 58. рядовой НУРБЕКОВ Салчабай 1898 - 1944 1 9 Джамбульская область 59. сержант ПОПОВ Сергей Иванович 1904 - 1944 1 8 Карагандинская область 60. рядовой РАСТОУЛЕТОВ Дюссен 1925 - 1944 3 23 Карагандинская область 61. рядовой СНЯТКОВСКИЙ Франц Иванович 1907 - 1945 5 3 Акмолинская область 62. рядовой ТИНЮГИН Степан Филиппович 1906 - 1945 4 28 Акмолинская область

(Ивановская обл., Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Спортивная)

Воинское кладбище №1

63. рядовой АКЖАЛОВ Асиль 1915 - 1943 братская могила №3 Чимкентская область, Ленинский район, Каратасский сельский совет 64. рядовой ВТОРУШИН Алексей Дмитриевич 1924 - 1942 братская могила №1 Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар

(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

Воинское кладбище №2

65. рядовой АКШАЛОВ Асиль 1915 - 1943 - 14 Кульшинский район, колхоз Мелькоп 66. рядовой БИЛЬШБАТОВ Джарий 1895 – 11.8.1943 - 34 Картасский район, сельский совет Зюзиль, колхоз Кохбей 67. рядовой ДЖАПАНОВ Капубай 1914 - 1943 - 35 город Алма-Ата 68. рядовой ДЗАНАЗАКОВ Адзада 1896 - 1944 - 38 город Алма-Ата, Каскеленский район, колхоз Политотдел 69. рядовой ЖУНУСОВ Осман 1901 – 26.10.1943 - 46 Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар, колхоз К.Маркса 70. сержант ИСУПОВ Иван Васильевич 1911 - 1943 - 49 Чимкентская область, Армейский район, колхоз Социализм 71. рядовой КУРИЛОВ Андрей Степанович 1925 – 17.3.1942 - 51 Семипалатинская область, Аксуатский район, село Аксуат, колхоз Джанаурай 72. рядовой НАСОНОВ Иван Иванович 1925 - 1942 - 54 Северо-Казахстанская область, Кокчетавский район, колхоз Фрунзе

(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

Воинское кладбище №3

73. рядовой ДЖИЛТИРОВ Ерхал 1898 - 1942 - 3 Восточно-Казахстанская область, Тарбагабайский район, сельсовет им. Горького, колхоз Мала-Мама

(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)