Родственников 73 воинов-казахстанцев, похороненных в Ивановской области, разыскивает Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в войне 1941-1945 годов и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ».
Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана.
В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.
Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.
СВЕДЕНИЯ
о воинах-казахстанцах, захороненных на территории Ивановской области
в период войны 1941-1945 годов
Городское кладбище «Балино», воинский участок «Скорбящая мать»(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)
|
№ п/п
|
в/звание
|
фамилия, имя, отчество
|
годы жизни
|
место захоронения
|
место жительство родственников
|
квартал
|
№ могилы
|
1.
|
рядовой
|
АБДУРАХМАНОВ Аляс
|
1906 – 17.04.1943
|
39
|
14
|
Семипалатинская область, Банский район
|
2.
|
младший сержант
|
АБИЕВ
Ургатитан
|
1899 – 12.03.1943
|
39
|
6
|
Актюбинская область, город Челкар
|
3.
|
рядовой
|
АНТАНЖАЙ
Матик
|
1897 – 10.05.1943
|
41
|
34
|
Семипалатинская область,
село Янгалка
|
4.
|
сержант
|
БАЛБАШИРОВ Узакбай Кустабаевич
|
1924 – 01.05.1944
|
40
|
6
|
Кустанайская область, Денисовский район, Лятский сельсовет, аул Аксуал
|
5.
|
рядовой
|
ВАСИЛЬЧЕНКО Федор
Максимович
|
1918 – 17.11.1941
|
30
|
19
|
Южно-Казахстанская область, село Евгеньевка
|
6.
|
рядовой
|
ГАМДИЮВ
Калин
|
1913 – 24.12.1943
|
18
|
11
|
Павлодарская область, Павлодарский район, колхоз 17 партсъезда
|
7.
|
старшина
|
ДЖАЙЛИДОВ
Тесген
|
1915 – 11.09.1943
|
45
|
33
|
Северо-Казахстанская область, Джангалинский район, колхоз
Новый путь
|
8.
|
рядовой
|
ДЖАРКЕЕВ
Бекеталл
|
1902 – 10.05.1944
|
3
|
17
|
Западно-Казахстанская область, Канчерловский район
|
9.
|
рядовой
|
ЗАВАЛКО
Данил
Петрович
|
1902 – 12.04.1942
|
6
|
16
|
Восточно-Казахстанская область, Таврийский район, село Троицкое
|
10.
|
рядовой
|
ИЛЬИЧЕНКО
(ИЛЬЧЕНКО)
Кузьма Иванович
|
1912 – 09.04.1943
|
30
|
37
|
Семипалатинская область, Коникстовский район,
село Большая Буконь
|
11.
|
рядовой
|
КАРИМОВ
Алим
|
1909 – 13.04.1943
|
25
|
34
|
Семипалатинская область, Жарминский район,
деревня Рудино
|
12.
|
старший сержант
|
КАСИМОВ
Жумополи
|
1915 – 15.09.1942
|
19
|
37
|
город Алма-Ата
|
13.
|
рядовой
|
КИРИЧЕНКО
(КУЛИЧЕНКО)
Гордей Петрович
|
1899 – 02.12.1942
|
43
|
36
|
Северо-Казахстанская область, Булаевский район, поселок 220
|
14.
|
рядовой
|
КОЛЫЧЕВ
Иван Ильич
|
1904 – 04.12.1942
|
8
|
19
|
Карагандинская область,
поселок НоваяТихоновка
|
15.
|
ефрейтор
|
КУРМАНБАЕВ
Анас
|
1900 – 20.08.1943
|
19
|
17
|
Кызыл-Ординская область, Терен-Узякский район
|
16.
|
младший сержант
|
МУХАНБЕКОВ
(МУХАНБЕТОВ)
Табил
|
1921 – 24.03.1943
|
37
|
28
|
Актюбинская область, Ольский район, поселок Дзержинский
|
17.
|
рядовой
|
РАИСОВ
Нуримид
|
1915 – 04.11.1942
|
45
|
37
|
Казахстанская область, Кичумский район, Бакаульский сельсовет
|
18.
|
рядовой
|
РУСТЕМОВ
Искандр
|
1912 – 07.07.1943
|
45
|
7
|
Южно-Казахстанская область, Туркестанский район, Урлаганский сельсовет
|
19.
|
САРКИБАЕВ
Арзабек
|
1903 – 22.05.1944
|
17
|
7
|
Казахстанская область, Махтарянский район, село Махтарян
|
20.
|
рядовой
|
СУХОРУКОВ
Герасим Иосифович
|
1904 - 21.04.1943
|
20
|
39
|
город Алма-Ата
|
21.
|
рядовой
|
ТУРГУНБЕКОВ
(ТУРЛУНБЕКОВ)
Базарбай
|
1914 – 07.09.1943
|
5
|
8
|
Джамбульская область, Свердловский район, колхоз Антония
|
22.
|
рядовой
|
УСТЕНКО
Антон Дмитриевич
|
1902 – 24.03.1942
|
28
|
35
|
город Алма-Ата
|
23.
|
рядовой
|
УТБЕРГЕНОВ
Жусан
|
1904 – 03.01.1945
|
42
|
44
|
Джамбульская область, Чуский район
|
24.
|
капитан
3 ранга
|
ЦЕЛИН
Антон Иванович
|
1892 – 27.01.1944
|
28
|
45
|
Казахская ССР,
станция Изебахта
Городское кладбище «Балино» воинский участок «Солдат»(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)
|
25.
|
рядовой
|
ДЖУМБАЕВ
Тестовой
|
1915 – 21.07 1944
|
6
|
6
|
Акмолинская область, Сталинский район, совхоз Иибек
|
26.
|
рядовой
|
КОЗЕНБАЕВ
(РОЗЕНБАЕВ)
Туабек
|
1919 – 28.05.1944
|
30
|
18
|
Чемкентская область, колхоз Доханиуль
|
27.
|
рядовой
|
КРОТКОВ
Вениамин Александрович
|
1923 – 28.04.1944
|
31
|
19
|
город Семипалатинск
|
28.
|
сержант
|
КУРМАНБАЕВ
Ниндабай
|
1916 – 19.09.1944
|
6
|
31
|
город Алма-Ата
|
29.
|
рядовой
|
МАКОШЕЕВ
Нурмухамед
|
1894 – 30.03.1943
|
25
|
2
|
Семипалатинская область, Айчульский район
|
30.
|
рядовой
|
МУСИН
Бабусан
|
1914 – 04.05.1944
|
30
|
19
|
город Акмолинск
|
31.
|
старший сержант
|
ШЕИМАРДИНОВ
Молдагамит
|
1907 – 21.05.1944
|
30
|
28
|
Акмолинская
область, Рузаевский район,
колхоз Ахабас
|
32.
|
рядовой
|
ЯВОРСКИЙ А.
Зиновьевич
|
1900 – 07.09.1941
|
7
|
15
|
город Актюбинск
Общее кладбище «Соснево», воинский участок
(г. Иваново, ул. Окуловой, 69)
|
33.
|
рядовой
|
АБДУРАХМАНОВ
Каукгит
|
1901 – 9.05.1943
|
1
|
6
|
Петропавловская область, Аэртовский район
|
34.
|
младший сержант
|
АМАНДАКОВ
Адрагим
|
1903 – 29.04.1943
|
6
|
7
|
город Алма-Ата
|
35.
|
рядовой
|
БУСЛОВ
Максим Иванович
|
1909 – 30.06.1942
|
7
|
8
|
Кустанайская область, Тарановский район, поселок Викторовка
|
36.
|
рядовой
|
ДУСЕНКОВ
(ДУСЕНОВ)
Щинобай
|
1903 – 5.10.1943
|
4
|
6
|
Южно-Казахстанская область, Киричинский район, колхоз МахтеменДусенова
|
37.
|
младший лейтенант
|
ИВАНОВ
Николай Михайлович
|
1908 – 25.03.1945
|
Братская
могила
|
Восточно-Казахстанская область, Предгорненский район, село Березовка
|
38.
|
рядовой
|
КОХАН
Иван Андреевич
|
1902 – 5.03.1945
|
3
|
8
|
Акмолинская область, Арбекбельский район, село Ключевка
|
39.
|
рядовой
|
КУЛАГИН
Петр Филиппович
|
1904 – 30.08.1943
|
1
|
7
|
город Чимкент
|
40.
|
рядовой
|
РОЗЕНЦВАЙГ
Исаак Ефимович
|
1926 – 9.10.1944
|
5
|
2
|
Алма-Атинская область,
станция Уш-Тобе
|
41.
|
рядовой
|
САДЫХОВ
Пердабай
|
1900 – 14.01.1943
|
1
|
2
|
город Кызыл-Кум, станция
Тызак, совхоз Чускурган
|
42.
|
рядовой
|
САРБАЙ
Сербибай
|
1907 – 14.09.1942
|
1
|
1
|
Павлодарская область, Букогорский район, колхоз Весенний труд
|
43.
|
рядовой
|
ТАЙЛАКАНОВ
Ермекбай
|
1895 – 9.10.1943
|
1
|
7
|
Карагандинская область, Карколинский район, колхоз
1 мая
|
44.
|
старший сержант
|
ТИТОБАЕВ
Джи
|
1911 – 4.04.1943
|
3
|
6
|
город Алма-Ата
|
45.
|
рядовой
|
УРЗАБАЕВ
Чувандас
|
1924 – 12.04.1943
|
1
|
2
|
Чимкентская область,
Ленгорский район, колхоз
Джанди
|
46.
|
рядовой
|
ХАНИН
Николай Парфёнович
|
1922 – 25.11.1944
|
4
|
2
|
город Алма-Ата
|
47.
|
рядовой
|
ЭМИРОВ
Ильяхон
|
1893 – 30.07.1943
|
Братская
могила
|
Алма-Атинская область, Энбекши-Казахский район
Городское кладбище, воинский участок(Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Шеевых, 75)
|
48.
|
рядовой
|
ДЮЖЕВ
(ДЮЖОВ)
Григорий Петрович
|
н/д – 15.07.1944
|
-
|
-
|
Алма-Атинская область, Тембульский район, село Узунагал
|
49.
|
рядовой
|
ЗЯБЛИКОВ
Иван Севастьянович
|
1896 – 13.10.1942
|
-
|
-
|
С. Казахстанская область, Мамонтовский район
|
50.
|
рядовой
|
КОПАИТОВ
Астказы
|
1919 – 1.9.1941
|
-
|
-
|
г. Семипалатинск
Общее кладбище г. Комсомольск, воинский участок(Ивановская обл., Комсомольский р-н, г. Комсомольск, ул. Колганова)
|
51.
|
ефрейтор
|
БУСЫГИН
Семен Степанович
|
1924 – 21.12.1943
|
-
|
-
|
В. Казахстанская область, Верхубинский район, село Выдриха
Городское кладбище, братская могила(Ивановская обл., Пучежский р-н, г. Пучеж, ул. Юрьевецкая)
|
52.
|
рядовой
|
ОСМАНКУЛОВ
Ахмет
|
1920 – 18.9.1942
|
-
|
-
|
Семипалатинская область, Оягузский район, село Сергеево
Городское кладбище «Сокольники», воинский участок(Ивановская обл., Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Спортивная)
|
53.
|
рядовой
|
БИКАСИДОВ
Кудай
|
1903 - 1944
|
братская
могила №30
|
Алма-Атинская область
|
54.
|
рядовой
|
ДЕМЕНТЬЕВ
Петр Иванович
|
1921 - 1944
|
братская
могила №27
|
Казахстанская область
|
55.
|
рядовой
|
ИСМУХАМЕДОВ
Юлдан
|
1907 - 1944
|
1
|
51
|
Карагандинская область
|
56.
|
рядовой
|
ИСАМБАЕВ
Магомет
|
1908 – 1944
|
4
|
1
|
Акмолинская область
|
57.
|
рядовой
|
МАРКЕЕВ
Иван Иванович
|
1923 - 1943
|
братская
могила №41
|
Казахстанская область
|
58.
|
рядовой
|
НУРБЕКОВ
Салчабай
|
1898 - 1944
|
1
|
9
|
Джамбульская область
|
59.
|
сержант
|
ПОПОВ
Сергей Иванович
|
1904 - 1944
|
1
|
8
|
Карагандинская область
|
60.
|
рядовой
|
РАСТОУЛЕТОВ
Дюссен
|
1925 - 1944
|
3
|
23
|
Карагандинская область
|
61.
|
рядовой
|
СНЯТКОВСКИЙ
Франц Иванович
|
1907 - 1945
|
5
|
3
|
Акмолинская область
|
62.
|
рядовой
|
ТИНЮГИН
Степан Филиппович
|
1906 - 1945
|
4
|
28
|
Акмолинская область
Воинское кладбище №1(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)
|
63.
|
рядовой
|
АКЖАЛОВ
Асиль
|
1915 - 1943
|
братская
могила №3
|
Чимкентская область, Ленинский район, Каратасский сельский совет
|
64.
|
рядовой
|
ВТОРУШИН
Алексей Дмитриевич
|
1924 - 1942
|
братская
могила №1
|
Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар
Воинское кладбище №2(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)
|
65.
|
рядовой
|
АКШАЛОВ
Асиль
|
1915 - 1943
|
-
|
14
|
Кульшинский район, колхоз Мелькоп
|
66.
|
рядовой
|
БИЛЬШБАТОВ
Джарий
|
1895 – 11.8.1943
|
-
|
34
|
Картасский район, сельский совет Зюзиль, колхоз Кохбей
|
67.
|
рядовой
|
ДЖАПАНОВ
Капубай
|
1914 - 1943
|
-
|
35
|
город Алма-Ата
|
68.
|
рядовой
|
ДЗАНАЗАКОВ
Адзада
|
1896 - 1944
|
-
|
38
|
город Алма-Ата, Каскеленский район, колхоз Политотдел
|
69.
|
рядовой
|
ЖУНУСОВ
Осман
|
1901 – 26.10.1943
|
-
|
46
|
Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар, колхоз К.Маркса
|
70.
|
сержант
|
ИСУПОВ
Иван Васильевич
|
1911 - 1943
|
-
|
49
|
Чимкентская область, Армейский район, колхоз Социализм
|
71.
|
рядовой
|
КУРИЛОВ
Андрей Степанович
|
1925 – 17.3.1942
|
-
|
51
|
Семипалатинская область, Аксуатский район, село Аксуат, колхоз Джанаурай
|
72.
|
рядовой
|
НАСОНОВ
Иван Иванович
|
1925 - 1942
|
-
|
54
|
Северо-Казахстанская область, Кокчетавский район, колхоз Фрунзе
Воинское кладбище №3(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)
|
73.
|
рядовой
|
ДЖИЛТИРОВ
Ерхал
|
1898 - 1942
|
-
|
3
|
Восточно-Казахстанская область, Тарбагабайский район, сельсовет им. Горького, колхоз Мала-Мама
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