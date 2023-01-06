Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Родственники потерявшейся на Бартогайском водохранилище семьи поблагодарили спасателей

6 Января 2023, 13:00
Родственники потерявшейся на Бартогайском водохранилище семьи поблагодарили спасателей

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Родственники семьи, потерявшейся на Бартогайском водохранилище, выразили сотрудникам ДЧС Алматинской области благодарность за спасение своих родных, которые 3 января 2023 года потерялись в горной местности на Бартогайском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Напомним, семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), 2 января 2023 года на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Поиски проводились силами департамента по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда с привлечением высокопроходимой техники, а также местных исполнительных органов, департамента полиции и волонтеров.

3 января 2023 года в 20.30 часов силами группы Республиканского оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда города Конаева со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова были обнаружены около 40 автомашин, среди которых находилась и пропавшая семья.

Силами спасателей была произведена дозаправка автомашин и эвакуация людей с машинами в колонне. Связь поддерживалась посредством спутниковой связи. 5 января 2023 года в 21.45 часов все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище были эвакуированы.

Узнав о том, что потерявшиеся люди были найдены спасателями и все закончилось благополучно, родственники от всего сердца поблагодарили сотрудников департамента по ЧС за их нелегкий труд, пожелали здоровья и успехов в деле спасения людей.

Пресс- служба ДЧС Алматинской области

Фото: gov.kz


Новости по теме
Водитель большегруза провел шесть суток в кювете на трассе Самара-Шымкент
14 человек спасли за сутки на дорогах Казахстана
К поискам двух пропавших человек в Улытауской области привлекли авиацию МЧС
Теги:
Читайте также
Занятия для всех школьников перевели на дистанционный формат в Атырауской области
Водитель большегруза провел шесть суток в кювете на трассе Самара-Шымкент
Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января
Мат в общественном месте - как доказать свою правоту
К поискам двух пропавших человек в Улытауской области привлекли авиацию МЧС
Около 2 млн тенге составила максимальная зарплата в Казахстане в 2022 году
Снежный патруль организовали карагандинские волонтеры
5 профилактических взрывов провели для спуска лавин в ВКО
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей