Родственники потерявшейся на Бартогайском водохранилище семьи поблагодарили спасателей

6 Января 2023, 13:00

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Родственники семьи, потерявшейся на Бартогайском водохранилище, выразили сотрудникам ДЧС Алматинской области благодарность за спасение своих родных, которые 3 января 2023 года потерялись в горной местности на Бартогайском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Напомним, семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), 2 января 2023 года на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Поиски проводились силами департамента по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда с привлечением высокопроходимой техники, а также местных исполнительных органов, департамента полиции и волонтеров.

3 января 2023 года в 20.30 часов силами группы Республиканского оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда города Конаева со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова были обнаружены около 40 автомашин, среди которых находилась и пропавшая семья.

Силами спасателей была произведена дозаправка автомашин и эвакуация людей с машинами в колонне. Связь поддерживалась посредством спутниковой связи. 5 января 2023 года в 21.45 часов все застрявшие в снежном заносе на Бартогайском водохранилище были эвакуированы.

Узнав о том, что потерявшиеся люди были найдены спасателями и все закончилось благополучно, родственники от всего сердца поблагодарили сотрудников департамента по ЧС за их нелегкий труд, пожелали здоровья и успехов в деле спасения людей.

Пресс- служба ДЧС Алматинской области

Фото: gov.kz