Родственники поставляли незаконно трамадол в Жамбылскую область

По поручению прокуратуры города Тараза сотрудниками ОБН УП города проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых выявлена и пресечена схема незаконного сбыта трамадола. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

В частности, установлены лица, находящиеся в родственных связях, осуществлявшие поставку трамадола из города Алматы в Тараз и Байзакский район с целью дальнейшего незаконного сбыта.

В ходе обыска одной из аптек города изъяты флаконы с жидкостью, содержащей трамадол, предназначенные для незаконного сбыта.

По данному факту начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.297 УК.

По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны два уроженца Жамбылской области, в отношении которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности других причастных лиц.

Дополнительно, в ходе прокурорской проверки установлено, что одна из больниц вовсе не осуществляла закуп трамадола для обеспечения нуждающихся пациентов.

Также проверкой одной из городских поликлиник установлено отсутствие надлежащего учета использования трамадола, что создает предпосылки для его незаконного оборота.

В связи с выявленными нарушениями полицией начато досудебное расследование по ч.1 ст. 303 УК.

Органы прокуратуры предупреждают о необходимости строгого соблюдения законодательства в сфере оборота психотропных веществ и призывают медицинские учреждения к более внимательному учету и контролю за использованием таких препаратов, чтобы избежать их попадания на черный рынок.