Родственники осужденных рассказали о своих проблемах начальнику акмолинского ДУИС
По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, глава ведомства уголовно-исполнительной системы региона выехал в учреждение ЕЦ-166/18. В штабе колонии состоялась встреча К. Айдарбекова с жителями Степногорска и ближайших населенных пунктов.
«Провести выездную встречу с жителями региона - в основном это, конечно, родственники осужденных - было решено для того, чтобы услышать наболевшие и неразрешенные вопросы. В условиях ограничительных мер по COVID-19 граждане не имеют возможности выехать на личный прием ко мне, как это практиковалось раньше. Поэтому, думаю, эта встреча нужна обеим сторонам», - сказал начальник акмолинского ДУИС.
К десяти часам на крыльце учреждения уже стояли несколько человек, рассказывая друг другу свои истории. Вскоре началась работа с прибывшими для встречи.
«Кроме ответов на вопросы, которые в основном касались предоставления свиданий, норм питания, оказание медицинской помощи осужденным, возможности подачи осужденными писем и заявлений, прибывшим на прием рассказали о проекте Закона РК об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
Получив ответы на все вопросы, степногорцы поблагодарили руководителя УИС области за организованную встречу.
«Мой сын отбывает наказание за совершенное им преступление в этом учреждении уже семь лет, такой прием по вопросам родственников начальником ДУИС проводится впервые. Это очень удобно, без предварительной записи есть возможность обо всем расспросить. Хочу поблагодарить за то, что в сегодняшних условиях находите возможность встретиться с нами, предоставляете возможность осужденным общения с родными по видеосвязи. Сын получил профессию в стенах колонии, спасибо большое за поддержку и понимание», - отметила мама заключенного Ольга.
Далее полковник юстиции К. Айдарбеков провел обход помещений жилой зоны, столовой учреждения, медицинской части, промышленной зоны и комнаты длительных свиданий.