Родственники осужденных рассказали о своих проблемах начальнику акмолинского ДУИС

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Выездной прием граждан провел в Степногорск​е начальник ДУИС по Акмолинской области Кайрат Айдарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, глава ведомства уголовно-исполнительной системы региона выехал в учреждение ЕЦ-166/18. В штабе колонии состоялась встреча К. Айдарбекова​ с жителями​ Степногорска и ближайших населенных пунктов. ​

«Провести выездную встречу с жителями региона - в основном это, конечно, родственники осужденных - было решено для того, чтобы услышать наболевшие и неразрешенные​ вопросы. В условиях ограничительных мер по COVID-19 граждане не имеют возможности​ выехать на личный прием ко мне, как это практиковалось раньше. Поэтому, думаю, эта встреча нужна обеим сторонам», - сказал начальник акмолинского ДУИС.

​К десяти часам на крыльце учреждения уже стояли несколько человек, рассказывая друг другу свои истории. Вскоре​ началась работа с прибывшими для встречи.

«Кроме ответов на вопросы, которые в основном​ касались предоставления свиданий, ​норм питания, оказание медицинской помощи осужденным, возможности подачи осужденными писем и заявлений, прибывшим на прием рассказали о проекте Закона РК об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Получив ответы на все вопросы, степногорцы​ поблагодарили​ руководителя УИС области за организованную встречу.

«Мой сын отбывает наказание за совершенное им преступление в этом учреждении уже семь лет, такой прием​ по вопросам родственников начальником ДУИС проводится впервые. Это очень удобно, без предварительной записи есть возможность обо всем расспросить. ​ Хочу поблагодарить за то, что в сегодняшних условиях находите возможность встретиться с нами, предоставляете возможность осужденным общения с родными по видеосвязи. Сын получил профессию в стенах колонии, спасибо большое за поддержку и понимание», - отметила мама заключенного Ольга.

Далее полковник юстиции​ К. Айдарбеков провел обход помещений жилой зоны, столовой учреждения, медицинской ​ части, промышленной зоны и комнаты длительных свиданий.







