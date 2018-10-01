Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Родственники опознали всех погибших при взрыве в колледже в Керчи. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны», - сказал он.

Все погибшие были студентами или сотрудниками этого колледжа, сообщил Мельгазиев.

«В числе погибших - 15 студентов, шестеро из которых - несовершеннолетние, а также пять взрослых - это сотрудники учреждения», - сказал Мельгазиев.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».

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