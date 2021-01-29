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    19:19, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Родственники ограбили офис ТОО в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух подозреваемых в краже более миллиона тенге задержали по горячим следам в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 27 января в дежурную часть Зерендинского РОП поступило телефонное сообщение от 60-летнего жителя села Зеренды о том, что из здания ТОО, где он работает младшим инженером, неизвестные похитили более 1 млн тг.

    По факту было возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража».
    «Приехав на место происшествия, cотрудники полиции произвели полный осмотр ТОО, сняли отпечатки пальцев на месте преступления. Установлено, что злоумышленники попали в ТОО путем отжатия пластикового окна. Прошли в кабинет главного бухгалтера, вскрыли сейф и забрали все денежные средства. В состав следственно-оперативной группы, прибывшей на место преступления, вошли инспектор-кинолог и служебная собака по кличке Зита. Пока сотрудники полиции производили осмотр, Зита уверенно взяла след и направилась в сторону школы №2. Сотрудники полиции вызвали администрацию школы и изучили камеры видеонаблюдения, которые находились снаружи», - отметили в ведомстве.
    Выяснилось, что ночью двое неизвестных в масках пробежали мимо школы. Уже утром полицейские задержали двух мужчин 34 и 20 лет, которые признали свою вину.
    «Зачинщиком оказался 34-летний мужчина, который в 2006 году был судим за убийство. Он работал слесарем в этом ТОО меньше полугода. Второй злоумышленник был его деверем», - добавили в ведомстве.
    Следственные действия продолжаются.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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