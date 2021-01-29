Родственники ограбили офис ТОО в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух подозреваемых в краже более миллиона тенге задержали по горячим следам в Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 27 января в дежурную часть Зерендинского РОП поступило телефонное сообщение от 60-летнего жителя села Зеренды о том, что из здания ТОО, где он работает младшим инженером, неизвестные похитили более 1 млн тг.

По факту было возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража».

«Приехав на место происшествия, cотрудники полиции произвели полный осмотр ТОО, сняли отпечатки пальцев на месте преступления. Установлено, что злоумышленники попали в ТОО путем отжатия пластикового окна. Прошли в кабинет главного бухгалтера, вскрыли сейф и забрали все денежные средства. В состав следственно-оперативной группы, прибывшей на место преступления, вошли инспектор-кинолог и служебная собака по кличке Зита. Пока сотрудники полиции производили осмотр, Зита уверенно взяла след и направилась в сторону школы №2. Сотрудники полиции вызвали администрацию школы и изучили камеры видеонаблюдения, которые находились снаружи», - отметили в ведомстве.

Выяснилось, что ночью двое неизвестных в масках пробежали мимо школы. Уже утром полицейские задержали двух мужчин 34 и 20 лет, которые признали свою вину.

«Зачинщиком оказался 34-летний мужчина, который в 2006 году был судим за убийство. Он работал слесарем в этом ТОО меньше полугода. Второй злоумышленник был его деверем», - добавили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.