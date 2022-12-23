Родственник украл телефон пенсионерки и оформил кредит на 1,2 млн тенге в Жетысуской области

23 Декабря 2022, 20:12

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Родственник украл телефон пенсионерки и оформил кредит на 1,2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где к местным полицейским и обратилась 65-летняя женщина. В своем заявлении пенсионерка указала, что один из банков требует оплаты неизвестной ей кредиторской задолженности.

При разбирательствах выяснилось, что у пожилой женщины неделю назад украли телефон, который использовали для оформления товарного кредита.

Полицейским удалось отыскать телефон, похищенный, как оказалось, одним из ее дальних родственников. Подозреваемый при помощи ее телефона приобрел в кредит несколько золотых изделий на сумму 1,2 млн тенге. Украшения он сдал в один из городских ломбардов.

Фото: polisia.kz