25 Июля 2022 18:09

Родственник похитил 1,2 млн тенге со счета жительницы Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 1,2 млн тенге похитил родственник со счета жительницы Кокшетау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Кокшетау обратилась 49-летняя местная жительница и сообщила, что с принадлежащего ей банковского счета похищены денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. тенге.

Полицейскими установлен подозреваемый, им оказался 37-летний житель областного центра, родственник потерпевшей. По признательным показаниям мужчины, телефоном родственницы он воспользовался в тот момент, когда женщина спала, и произвел перевод денежных средств со счета потерпевшей на свой. Поступок он мотивировал опасением, что потерпевшая не разумно использует свои денежные средства.

Также зарегистрирован второй эпизод также на территории областного центра. Обратившись в полицию, 42-летняя жительница города рассказала о том, что ранее знакомый, 23-летний акмолинец, попросил позвонить с принадлежащего ей мобильного устройства, а позже она обнаружила кражу денежных средств со своего банковского приложения в сумме 90 тыс. тенге. Принимаются меры к задержанию злоумышленника. По обоим фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст. 188 УК РК «Кража».