НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Родственник Кайрата Боранбаева дал взятку двум сотрудникам АФМ

30 Ноября 2022, 19:39
Родственник Кайрата Боранбаева дал взятку двум сотрудникам АФМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Так, изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений.

По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, Кайрату Боранбаеву продлили арест до 12 декабря.

17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование еще продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщали ранее в пресс-службе суда.


Теги:
Новости по теме
Профилактику коррупции в квазигосударственном секторе усиливает Антикор СКО
Расследуется дело ТОО «Ас-Ай» по причинению ущерба КТЖ в размере 900 млн тенге
Школа и workout-площадка появятся в Актобе на изъятые по коррупционным делам деньги
Читайте также
Профилактику коррупции в квазигосударственном секторе усиливает Антикор СКО
Расследуется дело ТОО «Ас-Ай» по причинению ущерба КТЖ в размере 900 млн тенге
Школа и workout-площадка появятся в Актобе на изъятые по коррупционным делам деньги
Сведения о совершении коррупционного преступления можно получить на eGov.kz
Подозреваемый в хищении более 320 млн тенге Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск
Проходившие по делу Хаменовой подсудимые получили от 4 до 7 лет лишения свободы
Экс-замакима Атырауской области  Бакытгуль Хаменова получила 7 лет лишения свободы
Директор дома престарелых похищал пенсионные выплаты и пособия в Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
2 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
4 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
5 В круглосуточном режиме работают коммунальные службы в Таразе

Лента новостей