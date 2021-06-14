РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:40, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Родригес из «Астаны» стал третьим в общем зачете «Тура Окситании»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась веломногодневка «Тур Окситании», сообщает Sports.kz.

    Победу на финальном этапе одержал датчанин Магнус Корт из команды «EF Education-Nippo». Вторым стал итальянец Джанлука Брамбилла из «Trek-Segafredo». Француз Тони Галлопен показал третий результат.

    Оскар Родригес из «Астаны» финишировал пятым и занял пятую строчку генеральной квалификации гонки. Мерхави Кудус завершил этап 12-м, Юрий Натаров — 36-м, Луис Леон Санчес — 50-м, Евгений Федоров — 66-м, Дмитрий Груздев — 67-м.
    «Тур Окситании». Четвертый этап
    Lavelanet-Pays d’Olmes — Duilhac-Sous-Peyrepertuse. 151 километр
    1. Магнус Корт (Дания, «EF Education-Nippo») — 3:42:54
    2. Джанлука Брамбилла (Италия, «Trek-Segafredo») — +0:18
    3. Тони Галлопен (Франция, «AG2R Citroën») — +0:34
    5. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:56
    12. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:13
    36. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +4:56
    50. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +9:33
    66. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +14:41
    67. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)
    Общий зачет:
    1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 18:07:16
    2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:25
    3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:34
    8. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:30
    24. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +6:48
    36. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +18:58
    78. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +54:29
    96. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:02:53

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Сегодня, 13:42
    Крупнейшее задержание в РК: редких рачков на 150 млн тенге изъяли в СКО
    Сегодня, 13:37
    Джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!