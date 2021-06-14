Родригес из «Астаны» стал третьим в общем зачете «Тура Окситании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась веломногодневка «Тур Окситании», сообщает Sports.kz.

Победу на финальном этапе одержал датчанин Магнус Корт из команды «EF Education-Nippo». Вторым стал итальянец Джанлука Брамбилла из «Trek-Segafredo». Француз Тони Галлопен показал третий результат.

Оскар Родригес из «Астаны» финишировал пятым и занял пятую строчку генеральной квалификации гонки. Мерхави Кудус завершил этап 12-м, Юрий Натаров — 36-м, Луис Леон Санчес — 50-м, Евгений Федоров — 66-м, Дмитрий Груздев — 67-м.

«Тур Окситании». Четвертый этап

Lavelanet-Pays d’Olmes — Duilhac-Sous-Peyrepertuse. 151 километр

1. Магнус Корт (Дания, «EF Education-Nippo») — 3:42:54

2. Джанлука Брамбилла (Италия, «Trek-Segafredo») — +0:18

3. Тони Галлопен (Франция, «AG2R Citroën») — +0:34

5. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:56

12. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:13

36. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +4:56

50. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +9:33

66. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +14:41

67. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)

Общий зачет:



1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 18:07:16

2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:25

3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:34

8. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:30

24. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +6:48

36. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +18:58

78. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +54:29

96. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:02:53