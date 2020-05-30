Родные смогут онлайн наблюдать за подопечными домов престарелых и детских центров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медико-социальные учреждения станут открытыми для общественности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан комплекс мер по совершенствованию работы медико-социальных учреждений. Соответствующие рекомендации и распоряжения вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов дал в ходе рабочего совещания, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи с участием заместителей акимов областей и городов республиканского значения.

Широкий общественный резонанс вызвали факты нарушения прав подопечных медико-социальных учреждений, находящихся в ведении местных исполнительных органов.

Смерть 4 воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг, вспышка коронавируса с летальными исходами в доме престарелых в Акмолинской области, жестокое обращение с подопечными в центре для детей с психоневрологическими заболеваниями в Туркестанской области выявили ряд системных проблем.

В связи с этим уполномоченными государственными органами совместно с Генпрокуратурой РК будут проведены комплексные проверки 136 государственных медико-социальных учреждений. Помимо этого, в ближайшее время вместе с заместителями акимов областей работу учреждений проинспектируют гражданские активисты, журналисты, представители общественных движений.

Для улучшения качества жизни подопечных планируется внести изменения в действующее законодательство.

При медико-социальных учреждениях будут созданы общественные советы, в состав которых войдут родные и близкие опекаемых, авторитетные отраслевые эксперты, члены общественных советов при акиматах, представители НПО. Они будут контролировать соблюдение прав услугополучателей, в том числе расходование средств, находящихся на контрольных счетах наличности.

Сведения обо всех медико-социальных учреждениях внесут в базу данных портала социальных услуг. На портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» будет формироваться рейтинг учреждений с обратной связью, где каждый желающий сможет оставить комментарии о деятельности медико-социального учреждения.

Кроме того, услугополучателям обеспечат доступ в интернет.

Все учреждения планируется оснастить видеокамерами, через которые родственники подопечных смогут наблюдать за происходящим в онлайн режиме.

Также запланирован ремонт зданий и обновление реабилитационного оборудования, спецавтотранспорта.

Местным исполнительным органам рекомендовано учреждения, находящиеся в отдаленных районах, перевести в крупные города и областные центры.

За социальными работниками закрепят волонтеров, которые будут помогать сотрудникам центров.

Стоит отметить, что многие из принимаемых мер являются стандартными в международной практике. К примеру, общественное участие в развитии и контроле качества социальных услуг существует в Великобритании, Дании, Германии, Франции, США.

Прозрачность финансовой отчетности широко распространена в корпоративном секторе Австралии, США и странах Европы.

Министерство труда и социальной защиты РК планирует внести необходимые изменения в соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время.

Напомним, что в настоящее время специальные социальные услуги оказывают 931 организация. Среди них 136 государственных медико-социальных учреждений, в которых проживают порядка 36 тыс. человек. Услугополучателями являются 8 категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.