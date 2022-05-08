8 Мая 2022 14:29

Родники – целительные дары жамбылской земли

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская земля богата многочисленными целебными родниками. С древних времен они известны и на территории Тараза, и по южным территориям районов области. Издавна местные жители пользовались родниковой целебной водой, насыщенной минералами и микроэлементами, дающими здоровье и долголетие. Какие родники исцеляют и привлекают туристов из разных стран, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В Жамбылской области известны целительные родники Аулие-Бастау, Кара-Бастау, Тамды, ставшие сакральными объектами. За душевным и физическим здоровьем сюда едут паломники из других городов Казахстана, а также из соседних Кыргызстана и Узбекистана.

Если заглянуть в глубины истории, то Казахстан всегда отличали огромные пространства пустынь, полупустынь и степей. И люди всегда предпочитали селиться там, где есть вода – полноводные реки, озера, родники, где есть плодородные почвы и полезные ископаемые. Фактор водоснабжения играл огромную роль в появлении поселений, городов, в судьбе народов.

Древний город Тараз, вокруг которого было множество поселений, – и сейчас их раскапывают археологи – на протяжении двухтысячелетней истории стабильно снабжался водой. Десятки километров водных каналов сегодня пересекают Тараз, неся живительную влагу городу. И многие из этих каналов были сооружены еще в средневековье. А под землей в средневековом Таразе были проложены водопроводные трубы.

Чистая питьевая вода поступала из реки Талас, с горных ледников Киргизского Алатау и из родников. Под самим городом, в природных подземных хранилищах, имеются громадные запасы подземных вод, объемы которых до конца еще не исследованы. Поэтому Тараз всегда был и будет с водой, утверждают специалисты. По имеющимся запасам питьевой воды, а также по ее вкусовым качествам Тараз занимает одно из первых мест в Казахстане.

В 1864 году город Аулие-Ата, укрепленный пункт Кокандского ханства, в ходе штурма крепости был освобожден от гнета кокандцев войсками русского царского правительства, и в 1867 году город вошел в состав Сырдарьинской области Туркестанского края, став центром одноименного уезда. В те времена город состоял в основном из крепости, базара и небольших поселений вокруг. По архивным данным переписи 1897 года, население города насчитывало 11 722 жителя.

Из сохранившихся с 1864 года в областном архиве записок офицеров, проезжавших здешние места – генерал-майора Черняева и подполковника Лерхе – можно узнать, как тогда выглядел Тараз:

«Однообразный вид городских построек смягчается разведенными как в городе, так и в его окрестностях, садами, прохладная тень которых служит отрадным убежищем во время невыносимого дневного жара… Есть виноградные лозы и яблони, урюковые и грушевые деревья…Природа богатая, климат здоровый, земля щедрая, награждающая труды землепашцев и дающая великолепный урожай. Луговые места превосходные, орошаемые чистыми горными речками и ключами со светлой водой».

В записках аулиеатинского санитарного врача сохранилось описание, как тогда выглядели улицы города и как горожане снабжались водой. Улица Кауфманская (ныне проспект Толе би), одна из четырех основных городских улиц того времени, была широкой и прямой, здесь наблюдалось оживленное движение транспорта – повозки, частные извозчики, верховые на лошадях, была даже конка. Остальные улицы были неширокими и извилистыми, немощеными. По обе стороны всех улиц были водные арыки с насаженными вдоль них пирамидальными тополями.

«Водоснабжение города осуществлялось частично из вырытых в частном порядке колодцев, частично из природных ключей, бивших на всем протяжении рек Карасу и Талас. Эту ключевую воду развозили специальные водовозы», – пишет городской санврач. Получается, что горожане могли потреблять родниковую воду.

В черте современного Тараза родники сохранялись вплоть до 70-х годов XX столетия. Большинство родников располагалось по берегам небольшой речки Карасу, и в наши дни протекающей через весь город с юга на север. По берегам реки некогда били родники, произрастали заросли дикой ежевики. В самой речке водилась рыба, ловлей которой занимались горожане всех возрастов.

В середине 70-х годов на этой реке решили построить дамбу, выкопать искусственное озеро, выровнять прибрежную зону, срезав берега, и соорудить городские пляжи. Комсомольское озеро было построено, на пляжах начали отдыхать, загорать и купаться горожане.

А вот родники с ежевикой исчезли…

Аулие-булак – последний из могикан

Сегодня в черте современного Тараза, потребляющего качественную питьевую воду только из артезианских скважин, остался, пожалуй, последний родник, находящийся между двумя микрорайонами – Карасу и Жансая. Многие жители этих массивов берут воду из родника, названного Аулие-булак. В трудные 90-е годы, когда периодически отключали водоснабжение, люди шли к этому роднику, набирали ведрами воду, пили ее и готовили на ней еду. Что интересно – вода эта не оставляет накипи, она прохладная, вкусная и обладает целебными свойствами, что подтверждают лабораторные исследования.

И в наши дни многие местные жители продолжают брать воду из родника Аулие-булак. Нашелся спонсор, который облагородил прилегающую к роднику территорию. Городские власти временами проводят здесь благоустроительные работы. При этом территория вокруг родника все еще оставляет желать лучшего в части чистоты. Местные жители возмущаются, что акимат не занимается уборкой замусоренной территории, а акимат возмущается местными жителями, которые, по их мнению, сами и мусорят, Такой вот замкнутый круг…

Родниковая вода «Аулие-Ата»

Оздоровительный центр «Аулие-Ата» на основе родниковой воды недавно открылся в Таразе. Здесь лечат множество болезней обыкновенной родниковой водой. Обыкновенной, но уникальной по своему составу. Этой родниковой минеральной водой можно лечить ряд заболеваний. Экологически чистый источник с целебной водой, впадающий в озеро Аулиеколь, – особое место в Жамбылской области, известное с давних времен.

Родниковая вода из этого источника, по заключению НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения РК, обладает уникальным составом из 34 минералов и микроэлементов. В ее состав входят магний, кальций, йод, кремниевая кислота, калий, натрий, сульфиты, фтор, серебро, медь и другие. Вода прошла все необходимые лабораторные анализы и проверки. Оказалось, что по многим параметрам она превосходит известные лечебно-столовые воды.

Помимо употребления этой воды, пациенты оздоровительного центра принимают в ней ванны. Купание в минеральной и термальной воде – популярный метод лечения в известных европейских санаториях. Исследования показывают, что минеральная ванна улучшает приток крови к внутренним органам, ускоряет обмен веществ, улучшает иммунную систему, способствует заживлению ран и уменьшает чувствительность к холоду. Получается, что можно и не ехать на заграничные курорты, а принимать необходимое и эффективное лечение дома, экономя время и деньги.

Родник Бауыржана Момышулы

Жуалынский район называют «краем тысячи родников и тысячи батыров». Из недр этой благословенной земли во множестве бьют чистейшие родники. Простирающиеся в Жуалах вдоль подножия хребтов Кыргызского Алатау горные гряды Кулан, Боролдай, Кошкарата, с живописным озером Биликоль, с древности славились девственной природой и плодороднейшей почвой, напитанной родниковой водой.

Родник Бауыржана Момышулы входит в Карту сакральных мест Жамбылской области. На Родине легендарного казахского батыра, Героя Советского Союза, полководца, писателя Бауыржана Момышулы свято чтут все, что связано с выдающимся земляком. Уроженец Жуалынского района Бауыржан Момышулы прославился как мудрый тактик и полководец в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время стал выдающимся писателем, отличался простотой и прямотой суждений, добротой к друзьям и нетерпимостью к врагам.

В Мынбулакском сельском округе, откуда родом легендарный Бауке, из-под земли бьет множество родников, не замерзающих зимой. По словам местных жителей, в старину у каждой проживавшей здесь семьи был свой родник. Один из них, недалеко от трассы, ведущей в село Талапты, нашел отец Бауыржана Момышулы, теперь этот родник называют «Родник Момыш».

В 2005 году, в честь 100-летнего юбилея полководца, возле родника Момыш была установлена стела, огорожена территория. Испить живительной, вкусной воды обязательно приезжают все известные люди, которые бывают в Жуалынском районе. Туристы сейчас активно посещают это место, вошедшее в региональный список священных объектов проекта «География сакральных мест Казахстана».

Местные жители стараются сохранять свои родники, проводят субботники. Рядом, в селе Талапты, жил и знаменитый писатель Шерхан Муртаза. Из Жуалов вышло много людей, которые стали известны и добились признания.

Карабастау – здесь снимали «Кыз-Жибек»

Есть в Жуалынском районе уникальное место – родниковый водоем в селе Карабастау Биликульского сельского округа. По названию родника назвали и это село – Карабастау.

«Не было бы этого родника, и не было бы совхоза «Биликуль», – говорят местные жители. Родник Карабастау не только снабжает чистейшей питьевой водой жителей окрестных сел, но и славится целебностью своей воды. Только в селе Карабастау находится около двухсот домов и проживает более двух тысяч человек.

По берегам обширного водоема наполняемостью 30- 50 тысяч кубометров чистейшей и вкуснейшей воды расположился поселок. Жители берут родниковую воду и для питья, и для готовки, и для полива своих садов и огородов. За ночь чаша водоема наполняется заново полностью. А в садах и на огородах вызревают огромных размеров овощи и фрукты.

Родниковую чашу красиво обрамляют большие деревья, произрастающие вокруг воды. Этот живописный пейзаж в свое время привлек казахстанских кинематографистов, снимавших в 1970 году кинодраму по казахскому эпосу «Кыз-Жибек». В роли коварного Бекежана был тогда еще малоизвестный, а ныне выдающийся актер и режиссер, Народный артист СССР, Народный артист Республики Казахстан Асанали Ашимов. Вероятно, уроженец села Байкадам Сарысуского района Жамбылской области Асанали Ашимов и подсказал режиссеру Султан-Ахмету Ходжикову красивую натуру для съемок отдельных сцен фильма, впоследствии вошедшего в Золотой фонд казахстанского кино.

Родник Тамды – святое место

В Талсском районе, близ города Каратау, находится популярный среди паломников родник Тамды. Рядом с родником – могила святого. По преданию здесь нашел упокоение ученик Кожа Ахмета Яссауи по имени Тамды. Именно он, как гласят легенды, назвал появление родникового ключа проявлением Божьей воли, и настолько был пленен красотой этих мест, что остался здесь жить, и здесь же был похоронен.

Приезжие паломники и местные жители сегодня приходят к роднику и к могиле святого помолиться, испросить благословения и помощи в мирских делах. Прилегающая территория родника, мазар, домики для паломников, места для омовений – все здесь очень благоустроено, чисто, опрятно. Среди этих красиво уложенных камней, умиротворяющих звуков плещущей воды родника ощущаешь удивительный покой и понимаешь бренность этой жизни. Может быть, поэтому паломники приезжают сюда на несколько дней, чтобы молиться в тишине и покое, наслаждаясь этой удивительной атмосферой.

Город Каратау – молодой город, который появился на географической карте относительно недавно – в середине XX века. В глухой дотоле степи вырос процветающий город, один из центров химической промышленности юга Казахстана. Однако, как утверждают археологи, древнее поселение находилось здесь задолго до этого. Городище Тамды на западной окраине Каратау – загадочный памятник истории Казахстана. В 40-х годах XX столетия вместе со строительством нового города археологи изучали древние пласты и обнаружили комплекс сооружений. Ученые датируют это городище примерно VI-XIII веками, оно входит в список охраняемых государством памятников истории и культуры местного значения.

Айна-булак – родник для путников

Для тех, кто хотя бы раз проезжал по старой трассе Тараз – Шымкент, известен хрустальный родник Айна-булак на горном перевале Куюк. Водители всегда здесь останавливались, чтобы набрать прохладной, освежающей воды из бурно бьющего родника. Приезжали на Куюк и новобрачные, выпускники школ. Испить родниковой воды перед началом новой жизни – сложившаяся традиция. Рядом с родником было множество кафе, стоянка для автомобилей, всегда шумно и многолюдно.

А однажды родник замолчал. Кто-то завалил его камнями. Несколько лет длилось молчание. Но со временем люди разобрали каменные завалы, и сегодня родник Айна-булак на перевале Куюк снова радостно бьет своими чистейшими струями, даря людям возможность освежиться. Теперь к роднику ведут бетонные ступени, а рядом на деревьях благодарные путники развешивают разноцветные ленточки.

Аулие-бастау – Святой родник

Как оздоровительная и туристическая зона в Жамбылской области уникален и интересен родник Аулие-бастау с расположенным рядом средневековым одноименным городищем.

Живительный водный целебный источник Аулие-бастау («Святой родник») находится в 35 км от Тараза и известен как место паломничества жителей Жамбылской области, других регионов Казахстана, и даже из соседних стран. Еще в старину этот родник был известен как место обретения здоровья. Чабаны замечали, что больные овцы, переночевавшие на берегах родника, чудесным образом выздоравливали.

Сегодня сюда за здоровьем приезжают сотни людей, набирают с собой флягами воду, едут купаться на православный праздник Крещения в январе при любом морозе. Температура этого источника летом и зимой +16°.

По сделанному в 2009 году заключению НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения РК, по лечебной значимости вода этого источника сравнима с известными лечебно-столовыми водами, при этом имеет 17 жизненно важных для здоровья минералов и микроэлементов (магний, кальций, йод, кремниевая кислота и другие). Ее употребление позволяет противостоять многим заболеваниям.

Считается, что целебные свойства воде придает святой дух. Неподалеку от родника находится могила старца, и местность называется «Аулие» (святой) «бастау». Рядом находится городище «Аулие-бастау» VI-X веков, относящееся к историческим памятникам областного значения.

Однако в последние годы серьезной проблемой стало состояние родника и местности вокруг целительного источника, хотя этот родник включен в список объектов туристических маршрутов Жамбылской области. Приезжающие небрежно относятся к святому месту, оставляют мусор. Нахождение рядом животноводческого хозяйства не прибавляет чистоты и порядка. Местные власти стараются поддерживать чистоту, но этого не всегда достаточно.

«Сегодня люди не хотят понимать, насколько бережно нужно относиться к природе, люди забывают заветы наших предков, – посетовал в свое время в разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» известный казахстанский журналист, писатель, общественный деятель, экс-депутат Мажилиса Парламента РК Аргынбай Бекбосын. – У казахов испокон веков было метафорическое сопоставление природы и человека, одушевление космоса, очеловечивание окружающей природной среды. Поклонение небу – Тенгри, солнцу, огню, воде исходило из кочевого образа жизни, из жизни, близкой к природе. Все необыкновенные явления Природы почитались как священные, освященные пребыванием «Аулие», служили предметом поклонения. Многие казахские мифы о священных деревьях, родниках восходят к архаическим воззрениям, одушевлявшим природу. Известны мифы о сломанных или поваленных ураганом деревьях, истекающих кровью, испускающих крики боли или негодования. Большое несчастье может поразить человека, если он губит природные святыни».

Считается, что тому, кто приезжает на целебный источник с чистым сердцем и верой в душе, обязательно становится легче. Вода – главное богатство природы, дарованное свыше. И нам надо ценить это благо.