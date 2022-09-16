Родившуюся в Атырау тройню выписали из роддома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тройня, родившаяся 6 сентября в Атырауском областном перинатальном центре, выписана домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 сентября в Атырауском областном перинатальном центре 21-летняя Аянгуль Сабитова родила тройню. Все новорожденные мальчики. Двое малышей весили по 1 килограмму 800 граммов, а третий-2 килограмма 200 граммов. Мать и дети, которые 10 дней находились под наблюдением врачей, теперь благополучно вернулись домой. Руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев поздравил молодую семью и вручил от имени акимата коляску для тройни», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В доме молодой семьи Есета Кумара и Аянгуль Сабитовой из Атырау до этого был один сын. Новорожденным детям дали имена Ахмад, Батырхан, Исмаил. Ни Есет, ни Аянгуль не имеют родственников, в семьях которых были бы тройняшки.

За восемь месяцев 2022 года в регионе родилось 11 333 ребенка. Из них 114 - близнецы. Это первая тройня, которая появилась на свет в этом году.