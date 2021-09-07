Родившихся от женщин с КВИ недоношенных младенцев спасли в больнице Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родившихся от женщин с COVID-19 двух недоношенных младенцев выходили в столичной больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Обе женщины заразились коронавирусной инфекцией во время беременности, и попали в акушерский блок Многопрофильной городской больницы №3 города Нур-Султан. Они родили недоношенных девочек.

Первый ребенок родился на 25 неделе беременности - 23 июня. Вес при рождении составил 655 граммов.

«Младенец находился у нас более двух месяцев, сначала в детской реанимации, затем в отделении выхаживания недоношенных детей. В отделении реанимации ребенок провел около месяца. Выписан с весом 2 кг 24 грамм. Ребенок здоров, но требуется наблюдение офтальмолога», - сообщила заведующая отделением выхаживания новорожденных Венера Хасанова.

Во время нахождения у младенца была диагностирована ретинопатия. Врачи вовремя обратили на это внимание, и ребенку была проведена успешная операция в столичном Центре материнства и детства.

Вторая девочка – Аделина Слушная - была выписана вчера. Ее мама тоже была госпитализирована с COVID-19 в МГБ №3, долгое время находилась на кислороде в реанимации.

«Родила преждевременно, в 27 недель, роды прошли 7 июля. 864 грамма – это вес при рождении. Вес при выписке составил 2 кг 14 грамм. Сегодня девочке исполняется 2 месяца. Мама девочки долгое время находилась в реанимации на аппаратной вентиляции легких. Была выписана домой, где тоже находилась на кислороде. Сегодня за ребенком пришел отец со старшей дочерью. У мамы длительный восстановительный период», - говорят врачи.

«Мы, конечно, все переживали, но благодаря врачам все сложилось благополучно. Я не ожидала такого отношения. Врачи без конца подходили к нам, столько врачей нас осматривали. Они - молодцы. У них очень благородная работа. Они, действительно, вторые после Бога», - отметила одна из мам Нургуль Сарсенбаева.

Гульчачак Слушная, мама второго ребенка, тоже благодарна врачам. Она сначала попала в инфекционную больницу с одышкой и температурой. ПЦР был положительным, а на КТ выяснилось 25-30% поражения легких. Затем женщину госпитализировали в МГБ №3. На следующий день ее состояние ухудшилось, и ее перевели в реанимацию под кислородную маску.

«Под маской дышать очень тяжело. Кто-то считает, что этой болезни нет. Но она существует, в этом я сама убедилась. Спасибо строгим врачам Многопрофильной городской больницы. Сразу после операции меня заставили лечь на живот, так как с поражением легких на спине лежать нельзя. Тем более после родов процент поражения легких увеличился – у меня было уже 50%. Но благодаря грамотным действиям врачей я жива, и жива моя дочь, и мы здоровы. Стоял вопрос о жизни или моей, или ребенка. Но мы обе живы. У меня слезы наворачиваются на глаза, когда я думаю о врачах и о том, что они сделали!», - прокомментировала Гульчачак Слушная.

Это третий ребенок в семье 46-летней женщины. По ее словам, она всегда мечтала об еще одной девочке. Ее старшим детям 18 и 14 лет.