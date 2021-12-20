Родившиеся в День Независимости акмолинские малыши получили подарочные боксы «Сүйінші»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Памятные baby-боксы в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан получат 50 акмолинских детей, родившихся 16-17 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам PR-менеджера филиала НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области Мадины Шаяхметовой, 16 и 17 декабря в регионе родилось 50 детей, из которых 21 – в городе Кокшетау.

Сегодня свои подарочные боксы «Сүйінші» из рук директора филиала НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области Бауыржана Еримбетова и директора акмолинского областного филиала АО «Казпочта» Кайрата Бекенова уже получили те мамы и малыши, которые еще находятся в роддоме областного центра, а также два выписанных ребенка по месту жительства. Остальным доставка будет осуществляться посредством «Казпочты».

Ровесница Независимости Айгерим Исакова – счастливая мама двоих детей. Так вышло, что малышку Азизу она родила как раз на 16 декабря в 03:53 утра весом 3 кг 788 грамм и ростом 53 см.

«Мне изначально ставили срок - 6 декабря. Я перехаживала, и когда меня подгоняли окружающие «Давай, рожай уже быстрее!», я психовала и отвечала: «Вообще рожу на праздник!». Так и вышло. На самом деле, когда рожаешь, нет разницы, какой это день, но потом, конечно, понимаешь, что это хорошо. Каждый год у дочери день рождение будет приходиться на праздник. Я и сама ровесница Независимости», - поделилась Айгерим.

По словам девушки, имя Азиза они выбрали неслучайно, ведь в переводе с арабского оно означает «великая, победительница, дар, подарок».

Весть о том, что семья получит памятный baby-бокс, стала неожиданностью.

«Очень приятно получать такие знаки внимания. Спасибо за это!», - добавила Айгерим.

Молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо, и буквально вчера их выписали домой.

Отметим, что в подарочные коробки «Сүйінші», помимо набора первой необходимости для младенцев, вложены поздравительная открытка от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости, и свидетельство о рождении ребенка.

«Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!», – написано в поздравлении от Президента РК.

Сүйінші-боксы реализованы Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта».



