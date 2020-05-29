Родившаяся в Семее девушка из США ищет своих биологических родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студентка Эйжа Бергер, этническая казашка, удочеренная американскими гражданами, ищет своих биологических родителей. Об этом девушка, родившаяся в Семее, написала в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня зовут Эйжа. Это имя, которое дали приемные родители, но изначальное имя было Салтанат Ашкынова. Я была удочерена из Семея. Меня удочерили, когда мне было 16 месяцев, в 2001 году. Я решила найти своих биологических родителей. У меня всегда было желание узнать, кто мои родные, но почему-то в голову пришло сделать это именно сейчас», - рассказала девушка в интервью с пользователем Талгатом Алмановым на странице в Facebook.

О том, что она хочет найти биологических родителей, девушка написала в паблике Kazakh American Association (Казахстанско-американской ассоциации) в Facebook.

«Моя фамилия Бергер (Berger). Я живу во Флориде. У меня две сестры, я средний ребенок в семье, и мне 20 лет. Обучаюсь в колледже. У нас очень дружная семья, мы любим проводить время вместе», - отметила девушка.

По ее словам, она всегда знала, что была удочерена. Американские родители не скрывали это.

«Приемные родители говорили о процессе удочерения, но множество деталей я не знаю. Главное, что они говорили - процесс состоит из многих этапов. Оказалось, что изначально меня не было в их планах. Мои родители собирались усыновить маленького мальчика. Таким образом, я стала неожиданным выбором», - добавила Эйжа.

Также она ответила, почему девушка решила найти своих родных родителей.

«Я всегда была занятой. У меня любящая семья и хорошая жизнь здесь. Однако сейчас осознаю, что становлюсь старше, независимой. Сестры мое решение поддерживают», - поделилась девушка.

«У меня нет никаких негативных чувств, нет обид на своих биологических родителей. Никого не осуждаю», - вместе с тем добавила она, отвечая на вопросы.

Эйжа рассказала, что в настоящий момент обучается в школе искусств, изучает менеджмент и маркетинг в индустрии моды. Вместе с тем, она ответила на вопрос собеседника, что бы она сказала своей маме при встрече с ней.

«Я не знаю пока, что могла бы сказать матери. Если бы у меня был шанс что-то сказать, наверное, я бы ее поблагодарила. Я сожалею, что она была вынуждена отдать меня, своего ребенка. Согласно документам я была вторым ребенком биологической матери. Я бы сказала ей спасибо, так как у меня замечательная жизнь», - подчеркнула Эйжа.

Как проинформировала девушка, биологическую маму зовут Куралай Ашкынова, а отца - Куат Ашкынов.



