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Родителям запрещено ожидать детей на территории пунктов сдачи ЕНТ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Родителям и другим сопровождающим лицам запрещено ожидать детей на территории пунктов сдачи ЕНТ. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Родителям и другим сопровождающим лицам запрещено ожидать детей на территории пунктов сдачи ЕНТ. Будет вестись онлайн-трансляция, которая позволит родителям наблюдать за ходом проведения ЕНТ», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Пункты проведения ЕНТ, по словам министра, будут ограждены барикадными лентами.
«Порядок входа в пункты проведения ЕНТ обеспечивает расстояние между тестируемыми не менее двух метров, такое же расстояние будет обеспечено во ремя сдачи ЕНТ. В 161 пункте проведения ЕНТ будет задействовано более 1200 аудиторий с 50% заполнения для минимизации рисков», - добавил Асхат Аймагамбетов.
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