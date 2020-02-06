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Родителям, воспитывающим детей-инвалидов, будет оказана дополнительная медпомощь - акимат столицы

6 Февраля 2020 13:01
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Родителям, воспитывающим детей-инвалидов, будет оказана дополнительная медпомощь - акимат столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы о трудоустройстве, получении дополнительного образования, оказании медпомощи, участии в жилищных программах и т.д задали горожане на приеме акима столицы Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Так, к примеру, житель столицы отметил, что уже несколько месяцев занимается реабилитацией детей, и одним из эффективных методов являются занятия в бассейне, «дети, не боясь падений, могут быстрее освоить новые двигательные навыки».


Аким столицы Алтай Кульгинов подчеркнул важность данного направления.

«Мы не раз встречались с представителями НПО, врачами, социальными работниками, которые занимаются оказанием квалифицированной помощи детям с особыми потребностями, слушаем предложения, со своей стороны оказываем необходимую от нас помощь, будем поддерживать благие направления, в том числе по занятиям в бассейне. Родителям, воспитывающих детей с особыми потребностями, будет оказана дополнительная медицинская помощь», - сказал Алтай Кульгинов.

Накануне аким столицы Алтай Кульгинов также провёл личный приём граждан. Обращения жителей находятся на контроле. Также сообщается, что 8 февраля в центре поддержки института семьи «Жанұя» пройдёт день открытых дверей в формате «Открытый акимат».


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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
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