Родителям погибшего в Таразе Дастана Адильбая вручили орден «Айбын» ІІ степени

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева начальник отдела департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области, подполковник Дастан Адильбай посмертно награжден орденом «Айбын» ІІ степени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, государственную награду родителям Дастана Адильбая вручил глава региона Бердибек Сапарбаев. В мероприятии, прошедшем в актовом зале департамента КНБ, приняли участие родные и коллеги Дастана Адильбая. Собравшиеся почтили его память минутой молчания. Был показан фильм о жизни героя.

Аким Жамбылской области выразил свое соболезнование, подчеркнув, что имена героев, проявивших беспримерное мужество, навсегда останутся в памяти народа.

«У нас у всех одна Родина. Судьба каждого из нас – в судьбе Казахстана. В непростое для нас время сотрудники полиции, Комитета национальной безопасности, военнослужащие показали пример истинного патриотизма и доблестного служения стране. Многие из них пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Все они - герои мирного времени. Смерть таких отважных людей, как Дастан, тяжелое горе для всех нас. За проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга Указом Главы государства они удостоены государственных наград. Мне было поручено вручить орден Дастана Адильбая его родителям», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона отметил, что героизм и мужество сотрудников, которые дали отпор террористам, рискую своей жизнью, всегда будут служить примером для подрастающего поколения.

«Государство будет оказывать всяческую поддержку семьям погибших сотрудников полиции, Комитета национальной безопасности, военнослужащим», - сказал аким области.

Он пожелал детям Дастана Адильбая благополучия и долгих лет жизни.

Отец Дастана аксакал Адильбай выразил признательность всем казахстанцам за то, что в это трудное время разделили с ними горе.

Экс-начальник департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области Марат Ирменов отметил, что имя и светлый образ Дастана Адильбая навсегда останутся в памяти его коллег.

«Перед лицом опасности, в экстремальной ситуации, требующей мгновенного решения, он проявил самоотверженность. Дастан защитил не только здание ДКНБ, он дал отпор вооруженным преступникам, он защитил свою Родину. Сожалею, что я, как его командир, не смог спасти жизнь Дастана, и прошу прощения у его родителей», - сказал он.