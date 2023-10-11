Родительский контроль через камеры видеонаблюдения предлагают ввести в организациях образования в РК

Комитетом по охране прав детей Минпросвещения РК предлагается ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили на аппаратном совещании с участием представителей министерства, руководителей региональных управлений образования, территориальных департаментов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем докладе председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова рассказала о реализуемых мерах по обеспечению безопасности детей в организациях образования.

- Сегодня все школы обеспечены системами безопасности по установленным группам: подключение к ЦОУ, тревожные кнопки, лицензированная охрана, камеры видеонаблюдения, системы оповещения, турникеты. Нами будет продолжена работа по усилению требований к обеспечению безопасности детей во всех организациях образования. На сегодня выработаны типовые требования по привлечению квалифицированных охранных организаций. В скором времени в каждой организации образования появится отличительный знак о соответствии уровня защищенности объекта. Предлагается ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения, - отметила Насымжан Оспанова.

Министр просвещения Гани Бейсембаев указал на недостатки в организации питания и обеспечении безопасности детей, которые ранее появлялись в средствах массовой информации.

- Мы наблюдаем отрицательные результаты в работе некоторых управлений образования. В регионы не раз направлялись алгоритмы и рекомендации по организации питания и обеспечению безопасности детей. В случае несвоевременного исполнения работы и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения, - подчеркнул министр.

Напомним, на сегодня для организации качественного питания и обеспечения безопасности детей проводится мониторинг в школах страны. Далее будет проведен мониторинг в детских садах и колледжах. Всего по стране сформировано 60 мониторинговых групп.