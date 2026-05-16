Родительские обращения по конкурсу в РФМШ изучает Минпросвещения РК

В ведомстве подчеркнули, что прием осуществляется на основе открытого конкурсного отбора в соответствии с уставом школы и действующим законодательством.

Согласно статье 49 Закона «Об образовании», родители и законные представители вправе самостоятельно выбирать организацию образования и язык обучения с учетом интересов ребенка. При регистрации на конкурс кандидаты сами определяют язык обучения, однако все участники проходят единый отбор по одинаковым академическим требованиям.

В министерстве отметили, что экзаменационные задания разрабатываются на основе единого тематического содержания и сопоставимого уровня сложности. Для соблюдения академической честности применяются несколько вариантов заданий с едиными подходами к оцениванию.

Количество грантов и конкурсных мест определяется исходя из возможностей филиалов школы. При этом пороговый проходной балл заранее не устанавливается, а формируется по итогам экзаменов в зависимости от результатов участников и количества мест.

Также сообщается, что Министерство проводит анализ поступивших обращений по вопросам прозрачности и объективности конкурсных процедур. Все обращения будут рассмотрены, а при необходимости к работе привлекут профильных экспертов. Итоговая информация будет представлена общественности дополнительно. Вопрос находится на контроле ведомства.

