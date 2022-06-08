8 Июня 2022 01:15

Родители забыли забрать 5-летнюю дочь из детского сада в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске родители забыли забрать ребенка из детского сада. Полицейские собрали материалы на комиссию по делам несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники детского сада сообщили стражам порядка, что за 5-летней девочкой никто не пришел. Вместе с малышкой ювенальные полицейские пришли по месту жительства ребенка. Там и обнаружили спящих в нетрезвом состоянии родителей.

«В квартире был беспорядок, бутылки из-под спиртного. В отношении отца и матери собрали административные материалы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» и документы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Петропавловска. Это уже второе правонарушение со стороны родителей», - прокомментировала инспектор по делам несовершеннолетних Динара Муканова.