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Родители забыли забрать 5-летнюю дочь из детского сада в СКО
8 Июня 2022 01:15

Родители забыли забрать 5-летнюю дочь из детского сада в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске родители забыли забрать ребенка из детского сада. Полицейские собрали материалы на комиссию по делам несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники детского сада сообщили стражам порядка, что за 5-летней девочкой никто не пришел. Вместе с малышкой ювенальные полицейские пришли по месту жительства ребенка. Там и обнаружили спящих в нетрезвом состоянии родителей.

«В квартире был беспорядок, бутылки из-под спиртного. В отношении отца и матери собрали административные материалы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» и документы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Петропавловска. Это уже второе правонарушение со стороны родителей», - прокомментировала инспектор по делам несовершеннолетних Динара Муканова.

Всего на учете в ювенальной полиции управления местной полицейской службы состоят 242 неблагополучные семьи. В этом году лишили родительских прав 26 североказахстанцев, 6 – ограничили. 418 материалов собрали по факту неисполнения родительских обязанностей.

Автор:
Корреспондент

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