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Родители возили своих детей с нарушениями в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Родителей, возивших несовершеннолетних детей с грубым нарушением правил дорожного движения, оштрафовала полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Видео, размещённое в социальной сети Instagram, где несовершеннолетние выглядывали из окон ехавших по дороге автомашин, зарегистрированы. По ним проведены проверки», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области прессе.
По словам стражей порядка, один случай произошёл в Аксу. Там из окон ехавшего по дороге «БМВ» двое детей выглядывают из окон. При этом один ребёнок сидит на переднем пассажирском сидении. Другой факт имел место в Павлодаре. Из окон «Тойоты» выглядывали две несовершеннолетние девочки. За рулём машины была их 39-летняя мать.
«За допущенные нарушения в отношении водителей возбуждены административные материалы по статье 593 части первой КРКоАП «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения». Каждый родитель оштрафован на 13 890 тенге.
С водителями, кроме того, провели профилактическую беседу о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно, если в салоне автомобиля есть несовершеннолетние.
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