Родители учеников пожаловались на холод в сельской школе в Костанайской области
Родители учеников Урицкой общеобразовательной школы № 1 в Сарыкольском районе Костанайской области пожаловались на проблемы с отоплением. Информация появилась в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.
Температура в отдельных учебных кабинетах опускается до критически низких значений. По словам родителей, подобная ситуация повторяется из года в год.
В управлении образования сообщили, что по школе разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ. Соответствующая бюджетная заявка направлена на рассмотрение областной бюджетной комиссии.
Кроме того, учебное заведение включено в утвержденный план реновации объектов образования на 2026 год.
Ранее на холод в больнице в Сарыкольском районе жаловались пациенты: после ремонта в некоторых помещениях температура воздуха опустилась до низких отметок.