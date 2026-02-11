Родители учеников пожаловались на холод в сельской школе в Костанайской области

Температура в отдельных учебных кабинетах опускается до критически низких значений. По словам родителей, подобная ситуация повторяется из года в год.

В управлении образования сообщили, что по школе разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ. Соответствующая бюджетная заявка направлена на рассмотрение областной бюджетной комиссии.

Кроме того, учебное заведение включено в утвержденный план реновации объектов образования на 2026 год.

Ранее на холод в больнице в Сарыкольском районе жаловались пациенты: после ремонта в некоторых помещениях температура воздуха опустилась до низких отметок.