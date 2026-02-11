РУ
    03:13, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Родители учеников пожаловались на холод в сельской школе в Костанайской области

    Родители учеников Урицкой общеобразовательной школы № 1 в Сарыкольском районе Костанайской области пожаловались на проблемы с отоплением. Информация появилась в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанцам вернут порядка 1,6 млрд тенге за отопление
    Фото: KРЕМ МНЭ РК

    Температура в отдельных учебных кабинетах опускается до критически низких значений. По словам родителей, подобная ситуация повторяется из года в год.

    В управлении образования сообщили, что по школе разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ. Соответствующая бюджетная заявка направлена на рассмотрение областной бюджетной комиссии.

    Кроме того, учебное заведение включено в утвержденный план реновации объектов образования на 2026 год.

    Ранее на холод в больнице в Сарыкольском районе жаловались пациенты: после ремонта в некоторых помещениях температура воздуха опустилась до низких отметок.

     

    Дарья Аверченко
