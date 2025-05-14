Родители школьников в Актау просят открыть государственную школу

В связи с этим обеспокоенные родители собрались у здания областного акимата с просьбой ускорить строительство новой школы, возводимой в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

— Мы не можем позволить себе платное обучение. У многих по двое-трое детей, и за каждого нужно будет платить по 100 тысяч тенге. Пока школу не откроют, детям придется ездить в другие микрорайоны, — рассказала жительница города Ырзагуль Сактаганова.

Родители отмечают, что поездки в отдаленные школы создают дополнительные трудности — особенно для тех, кто работает. По их словам, наличие школы рядом с домом позволило бы спокойно отпускать детей и не беспокоиться о дороге.

Как сообщил руководитель городского отдела образования Актау Гани Курмангалиев, в ближайшее время по этому вопросу состоится совещание.

— Частная школа предоставляла бесплатное обучение в текущем учебном году, но теперь вводится плата. В 16-м микрорайоне строится школа на 1500 мест, объект находится на контроле областного акимата. 28 мая планируется встреча жителей, представителей школы и акимата, где этот вопрос будет обсуждён, — отметил он.

Напомним, строительство школы в 16-м микрорайоне началось в июле прошлого года. Открытие запланировано на октябрь текущего года. На реализацию проекта по нацпрограмме «Комфортная школа» из бюджета выделено около 8,1 млрд тенге.