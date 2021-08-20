+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Родители школьников столицы призывают граждан пройти вакцинацию

20 Августа 2021 19:10
Поделиться:
Родители школьников столицы призывают граждан пройти вакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящий учебный год начнется в традиционном офлайн режиме. Учебные заведения столицы готовятся принять учеников 1 сентября, поэтому важно, чтобы все сотрудники школ, а также сами родители детей были вакцинированными, чтобы обезопасить школьников от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Новости по теме
Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего

Родители школьников столицы выступили за вакцинацию и призвали граждан пройти иммунизацию как можно скорее.

«Сейчас для Казахстана очень тяжелое время. В такой тяжелой ситуации в борьбе с инфекцией нам поможет только вакцина. Чтобы мы других не заражали и своих детей берегли, и они смогли спокойно пойти в школу, мы должны провакцинироваться. Поэтому, уважаемые родители и преподаватели, прошу вас всех пройти вакцинацию», - обратилась к гражданам астанчанка Акнур Мулдашева.

Как известно, вакцинация является единственным эффективным оружием в борьбе с пандемией коронавируса. Чем быстрее граждане пройдут иммунизацию, тем скорее прекратится рост распространения COVID-19.

Ребенок Алии Жахиной учится в 4 классе музыкальной школы. Прививку родитель получила вместе со всей семьей. Она также выступила за массовую вакцинацию населения.

«Я патриот своей страны, активный гражданин и родитель. Получила два компонента вакцины от коронавируса в числе первых. Это очень важно. Уважаемые родители, учителя, друзья, давайте вместе пройдем вакцинацию и победим пандемию, вернемся к прежней жизни», - призвала другая родительница Данекер Касимова.

Вакцины против КВИ уже доказали свою эффективность в борьбе с опасным вирусом, о чем свидетельствуют результаты десятков исследований ученых по всему миру. Только вакцинировавшись, можно обезопасить здоровье свое и окружающих.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Видео   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации
Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане
Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего
Популярное
1 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
2 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
3 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
4 Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
5 Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
6 Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Читайте также
Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане
Свыше 350 школ не готовы к учебному году - Минздрав
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив