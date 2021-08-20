Родители школьников столицы призывают граждан пройти вакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящий учебный год начнется в традиционном офлайн режиме. Учебные заведения столицы готовятся принять учеников 1 сентября, поэтому важно, чтобы все сотрудники школ, а также сами родители детей были вакцинированными, чтобы обезопасить школьников от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Родители школьников столицы выступили за вакцинацию и призвали граждан пройти иммунизацию как можно скорее.

«Сейчас для Казахстана очень тяжелое время. В такой тяжелой ситуации в борьбе с инфекцией нам поможет только вакцина. Чтобы мы других не заражали и своих детей берегли, и они смогли спокойно пойти в школу, мы должны провакцинироваться. Поэтому, уважаемые родители и преподаватели, прошу вас всех пройти вакцинацию», - обратилась к гражданам астанчанка Акнур Мулдашева.

Как известно, вакцинация является единственным эффективным оружием в борьбе с пандемией коронавируса. Чем быстрее граждане пройдут иммунизацию, тем скорее прекратится рост распространения COVID-19.

Ребенок Алии Жахиной учится в 4 классе музыкальной школы. Прививку родитель получила вместе со всей семьей. Она также выступила за массовую вакцинацию населения.

«Я патриот своей страны, активный гражданин и родитель. Получила два компонента вакцины от коронавируса в числе первых. Это очень важно. Уважаемые родители, учителя, друзья, давайте вместе пройдем вакцинацию и победим пандемию, вернемся к прежней жизни», - призвала другая родительница Данекер Касимова.

Вакцины против КВИ уже доказали свою эффективность в борьбе с опасным вирусом, о чем свидетельствуют результаты десятков исследований ученых по всему миру. Только вакцинировавшись, можно обезопасить здоровье свое и окружающих.



