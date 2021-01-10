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Родители онкобольных детей проголосовали на выборах в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Января 2021, 18:43
Родители онкобольных детей проголосовали на выборах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На закрытом избирательном участке №307 города Алматы, расположенном в научном центре педиатрии и детской хирургии, прошло голосование в Мажилис Парламента и маслихаты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе научного центра педиатрии и детской хирургии, родители детей, находящихся на лечении в центре, имели возможность проголосовать.

«Всего в научном центре педиатрии и детской хирургии проголосовало 160 человек. За избирательным процессом следили наблюдатели», – отметили в НЦПДХ.

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В настоящее время участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Напомним, в Алматы с 7 утра открылись все избирательные участки, их в городе 581. Профсоюзный центр Алматы представляет более 200 тысяч членов. Более тысячу наблюдателей работают на всех открытых избирательных участках Алматы.

Также на площадке общегородского пресс-центра наблюдатели рассказали о ходе работы в избирательных участках города.


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