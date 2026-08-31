Родители обеспокоены судьбой школы №20 в Кульсары после снижения числа учеников

В школе сообщили, что в 2026-2027 учебном году она продолжит работу. Вместе с тем при дальнейшем сокращении числа учеников в отношении учебного заведения может быть принято другое решение.

Родители учеников школы № 20, расположенной в микрорайоне «Автодорожник», обеспокоены ситуацией уже несколько месяцев. В новом учебном году здесь будут обучаться около 300 детей. В прошлом году их число составляло около 370.

Одной из причин сокращения количества учеников стало открытие новой школы «Келешек» на 1 200 мест в микрорайоне «Атырау». Сейчас туда зачислены около 850 детей, при этом прием учеников продолжается.

— Средняя общеобразовательная школа № 20 не будет закрыта, она продолжит свою работу в обычном режиме. Если будет заметно уменьшение количества учеников в школе, в отношении нее будет принято соответствующее решение, — сообщила заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова.

Таким образом, в текущем учебном году школа продолжит работу, однако ее дальнейшая судьба будет зависеть от численности учащихся. Это не снимает обеспокоенности родителей.

Отметим, что школа № 20 была открыта в 1993 году. В этом году завершилось строительство пристройки к зданию учебного заведения на 180 мест. В новом корпусе предусмотрены спортивный и актовый залы, столовая и предметные кабинеты.

Ранее сообщалось, что в Атырау четыре года ждут открытия новой школы в микрорайоне «Коктем-2».