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    14:46, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Родители могут свободно выбирать школьную форму – Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в требования к обязательной школьной форме учащихся. Соответствующий проект приказа уже разработан. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Летом начинается подготовка к новому учебному году. При подготовке к школе родителей волнует школьная форма детей. Многие родители хотят приобрести качественную форму по доступной цене. На сегодняшний день внесены изменения в требования к обязательной школьной форме учащихся. Соответствующий проект приказа уже разработан. Родители могут свободно выбирать школьную форму. Управления и отделы образования во всех регионах будут предлагать единый цвет при выборе школьной формы», - сказала глава Комитета дошкольного и среднего образования на аппаратном совещании.

    По ее словам, школьная форма существенно влияет на воспитание ребенка.

    «К школьной форме можно прикрепить эмблему и другие знаки отличия школы. Думаем, новый метод в обеспечении качественной и доступной школьной формы окажет влияние на устранение социальных, материальных и иных различий среди учащихся», - добавила Гульмира Каримова.


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