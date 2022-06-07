Родители могут свободно выбирать школьную форму – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в требования к обязательной школьной форме учащихся. Соответствующий проект приказа уже разработан. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Летом начинается подготовка к новому учебному году. При подготовке к школе родителей волнует школьная форма детей. Многие родители хотят приобрести качественную форму по доступной цене. На сегодняшний день внесены изменения в требования к обязательной школьной форме учащихся. Соответствующий проект приказа уже разработан. Родители могут свободно выбирать школьную форму. Управления и отделы образования во всех регионах будут предлагать единый цвет при выборе школьной формы», - сказала глава Комитета дошкольного и среднего образования на аппаратном совещании.

По ее словам, школьная форма существенно влияет на воспитание ребенка.

«К школьной форме можно прикрепить эмблему и другие знаки отличия школы. Думаем, новый метод в обеспечении качественной и доступной школьной формы окажет влияние на устранение социальных, материальных и иных различий среди учащихся», - добавила Гульмира Каримова.