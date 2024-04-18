Родители курсантов Академии Нацгвардии направили гумпомощь в Петропавловск

Курсант 3 курса Академии НГ РК сержант Алдияр Оренбас получил грузовую посылку от родителей, проживающих в селе Таутурген Енбекшиказахского района Алматинской области в виде гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям города Петропавловска, передает агентство Kazinform.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Данный гуманитарный груз был собран не только одной семьей, но и жителями таких сел как Тургень, Енбек и других населенных пунктов. В этой гуманитарной помощи, доставленной в Кызылжарский регион, приняли участие жители всего района.

— После того, как мы увидели стихийное бедствие, которое происходит в нашей стране, мы просто не могли сидеть сложа руки и вообще ничего не предпринимать. Мы обратились к сельчанам и хотели поддержать регионы, испытывающие нелегкие времена. Оценивая ситуацию со стороны, мы решили помочь жителям Северо-Казахстанской области. В Академии Национальной гвардии г. Петропавловска учится наш сын Алдияр. Он, выбрал военную стезю и в настоящее время, вместе со своими сослуживцами протягивает руку помощи сельчанам, находящимся вблизи областного центра. Поэтому мы, неравнодушные к этому вопросу, также намерены помочь данному региону, — отметил отец курсанта Бекзат Дукенбаев.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Среди предметов первой необходимости, собранных простым народом, есть специальная влагонепроницаемая одежда и инвентарь для граждан, которые сталкиваются с водой и днем и ночью пробивают дамбы. Кроме того, для нуждающихся в помощи жителей накопились и другие важные вещи, такие как постельное белье, бытовая продукция, продукты питания. Оставив позади 2 тысячи километров пути, грузовик остановился недалеко от Академии Национальной гвардии. На данный момент курсанты разгружают вещи.

— Благодарим граждан Енбекшиказахского района Алматинской области за оказанную поддержку пострадавшим от паводка жителям города Петропавловска. Этот поступок сельчан, проявивших солидарность, заслуживает уважения. Отрадно, что среди спонсоров есть и родители наших курсантов. Прибывшая гуманитарная помощь будет доставлена местным жителям, — сообщил командир 1 учебного батальона Академии Национальной гвардии полковник Рауан Усбанов.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Сегодня уровень воды в населенных пунктах вблизи областного центра снижается. Однако местные жители обеспокоены тем, что может произойти вторая волна наводнений. Тем не менее, горожанам Алматинской области, оказавшим помощь в такие трудные времена, благодарны жители поселка Заречный близ города Петропавловска. Также они поблагодарили руководство и курсантов Академии Национальной гвардии, оказавших помощь в перевозке гуманитарного груза.