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Родители 2000 подростков привлечены к ответственности в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Июля 2019, 17:36
Родители 2000 подростков привлечены к ответственности в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре города Шымкента прошло заседание Координационного совета с участием руководители местных исполнительных и правоохранительных органов, где рассмотрены результаты работы по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, краж и соблюдение антикоррупционного законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры, членами Координационного совета положительно оценена работа мобильной группы, которыми проведены 144 профилактических мероприятий. 344 несовершеннолетних помещены в Центр адаптации несовершеннолетних, а родители 1983 подростков привлечены к административной ответственности за нахождение детей на улице в ночное время без присмотра законных представителей.

Кроме того, прокурор города Максат Кожабаев отметил, что держит на личном контроле ход расследования уголовного дела по факту смерти 3-летней девочки и ориентировал местные и правоохранительные органа для принятия соответсвующих мер.

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Переходя к вопросу краж чужого имущества, прокурор города подчеркнул, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 19,5%, а преступления, связанные с кражами также снизились на 21% и обратил внимание местных исполнительных органов на проведение профилактических работ в этом направлении наряду с органами полиции.

Также на заседании рассмотрены результаты работы профилактики коррупционных правонарушений и расследования уголовных дел указанной категории.

В 2019 году зарегистрировано 46 уголовных дел, связанных с правонарушениями коррупционного характера в отношении должностных лиц.

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Принято решение о создании межведомственной группы в составе правоохранительных и местных исполнительных органов для совместной работы по профилактике и пресечения коррупционных рисков среди государственных органов.

По итогам заседания определен и рекомендован ряд задач по дальнейшему усилению профилактических мероприятий.

Генпрокуратура   Шымкент   Общество  
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