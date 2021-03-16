Родителей за прогулки их детей ночами без сопровождения наказала полиция в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ответственность по административной статье понесут законные представители несовершеннолетних и руководство заведения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 марта, в 22:16, в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками южного отдела полиции установлено, что в одном из кафе по улице Толстого находилась несовершеннолетняя. Полицейскими сразу же была приглашена мама девочки, в отношении которой составлен административный протокол по части 1 статьи 442 КРКоАП - за нахождение несовершеннолетнего ребёнка в ночное время без присмотра», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По словам Ж. Каирова, с матерью и несовершеннолетней проведена профилактическая беседа. А в отношении владельца заведения возбуждено административное производство.

«В эту же ночь, спустя некоторое время, полицейскими установлено нахождение подростков в одном из компьютерных клубов по улице Камзина, - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Аналогичной картина оказалась и в кафе по улице Каирбаева, 34. Там в 23:50 находилась несовершеннолетняя».

Ответственность по административной статье понесут законные представители несовершеннолетних и руководство заведения, сообщили в ведомстве. С начала года сотрудники ювенальной полиции к ответственности привлекли 188 законных представителей за пребывание несовершеннолетних вне дома без сопровождения законных представителей, а также пять владельцев заведений, допустивших нахождение подростков в своих объектах в ночное время без родителей.

