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    15:00, 16 Март 2021 | GMT +6

    Родителей за прогулки их детей ночами без сопровождения наказала полиция в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ответственность по административной статье понесут законные представители несовершеннолетних и руководство заведения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 марта, в 22:16, в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками южного отдела полиции установлено, что в одном из кафе по улице Толстого находилась несовершеннолетняя. Полицейскими сразу же была приглашена мама девочки, в отношении которой составлен административный протокол по части 1 статьи 442 КРКоАП - за нахождение несовершеннолетнего ребёнка в ночное время без присмотра», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
    По словам Ж. Каирова, с матерью и несовершеннолетней проведена профилактическая беседа. А в отношении владельца заведения возбуждено административное производство.
    «В эту же ночь, спустя некоторое время, полицейскими установлено нахождение подростков в одном из компьютерных клубов по улице Камзина, - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Аналогичной картина оказалась и в кафе по улице Каирбаева, 34. Там в 23:50 находилась несовершеннолетняя».
    Ответственность по административной статье понесут законные представители несовершеннолетних и руководство заведения, сообщили в ведомстве. С начала года сотрудники ювенальной полиции к ответственности привлекли 188 законных представителей за пребывание несовершеннолетних вне дома без сопровождения законных представителей, а также пять владельцев заведений, допустивших нахождение подростков в своих объектах в ночное время без родителей.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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