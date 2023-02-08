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Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы

8 Февраля 2023, 12:03
Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Предприимчивость» на этот раз проявил 22-летний гражданин Ж., который действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ.

«Согласно условиям договора, родитель мог оплатить сумму – 238 тысяч тенге частями. При этом «учитель» обещал гарантированный возврат денег, если ребенок не сдаст тестирование. На деле – основатель учебного центра скрылся: дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч.3 ст.190 УК РК. В уголовном деле на этапе следствия значатся 76 потерпевших. Подозреваемый задержан и находится под стражей», – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.


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