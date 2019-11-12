Родителей уличных попрошаек наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские задержали несовершеннолетнего, который просил милостыню в торговом доме на свои нужды втайне от родителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью пресечения фактов попрошайничества несовершеннолетними и недопущения нарушений их прав на территории Павлодарской области с 9 по 16 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка». По итогам двух дней стражами правопорядка за приставание в общественных местах и за попрошайничество выявлено 17 правонарушителей, в том числе один несовершеннолетний», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Сотрудники ювенальной полиции южного отдела полиции в Павлодаре, в одном из торговых домов, задержали несовершеннолетнего, который просил «денежку». Позже выяснилось, что мальчик деньги собирал на свои нужды, а родители не были в курсе.

«Ранее несовершеннолетний уже был замечен в подобном деле, за что был неоднократно предупреждён, но должных выводов не сделал. Возбуждено административное производство в отношении законного представителя», - дополнили в пресс-службе департамента полиции региона.

За неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних к административной ответственности в области привлечены 22 родителя.