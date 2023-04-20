Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Родителей школьников в Текели возмутили «непристойные» брошюры психолога

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Апреля 2023, 19:13
Родителей школьников в Текели возмутили «непристойные» брошюры психолога

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Жители города Текели возмущены содержанием брошюр, которые раздавались на встрече с учениками школы №8, посвященной теме полового воспитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители учеников в социальных сетях выразили свое негодование тем, что низкокачественное, неприемлемое содержание брошюр, по их мнению, было предназначено не для полового воспитания подростков, а для девушек, оказывающих интим-услуги. По этому поводу корреспондент МИА «Казинформ» обратился к руководителю Управления образования Жетысуской области.

«19 апреля в школе №8 была проведена встреча секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и психолога больницы с учениками 7-9 классов. Основной темой были буллинг и кибербуллинг. Затем психолог провела мероприятие на тему «Ранняя беременность» с учениками старших классов. Детям раздали брошюры. Но руководство школы не было ознакомлено с содержанием брошюр и с тем, как эта тема была разъяснена», – сказала руководитель Управления образования Жетысуской области Айжан Адамбекова.

После жалоб родителей отдел образования города Текели провел специальную разъяснительную работу, и было принято решение о том, что психолог больницы, допустившая данное нарушение, должна попросить прощения у общественности.


Алматинская область   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие