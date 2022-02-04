Родителей с двумя детьми нашли мертвыми в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Молодую семейную пару с детьми нашли мёртвыми в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, тела погибших найдены 2 февраля 2022 года в селе Енбек города Талдыкоргана.

«Тела четырёх членов одной семьи без признаков жизни нашли местные жители, во временном жилом строении на территории частного дома. Погибли два взрослых человека - муж и жена 1998 года рождения, а также двое детей - 2018 и 2021 годов рождения», -сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, все члены семьи скончались ориентировочно 2-3 суток назад.

«Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ДЧС области.