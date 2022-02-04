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Родителей с двумя детьми нашли мертвыми в Талдыкоргане
4 Февраля 2022 00:34
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Молодую семейную пару с детьми нашли мёртвыми в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, тела погибших найдены 2 февраля 2022 года в селе Енбек города Талдыкоргана.
«Тела четырёх членов одной семьи без признаков жизни нашли местные жители, во временном жилом строении на территории частного дома. Погибли два взрослых человека - муж и жена 1998 года рождения, а также двое детей - 2018 и 2021 годов рождения», -сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, все члены семьи скончались ориентировочно 2-3 суток назад.
«Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ДЧС области.
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