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Родителей потерявшегося маленького мальчика ищут в Астане

25 Декабря 2018 19:56 101
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Родителей потерявшегося маленького мальчика ищут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские разыскивают родителей трехлетнего мальчика, который был найден во дворе жилого дома по улице Керей Жанибек хандар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

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«Во дворе дома 9 по улице Керей Жанибек хандар нашёлся мальчик в возрасте 3-х лет. Был одет в жёлтую кофту, синие джинсы, чёрные ботинки. Если кто-нибудь располагает какой-либо информацией просим обратиться по номеру 8-702-705-36-99», - говорится в сообщении департамента полиции.

Отметим, мальчик сейчас находится в отделении полиции № 13 по улице Сауран, 9.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

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