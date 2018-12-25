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Родителей потерявшегося маленького мальчика ищут в Астане
25 Декабря 2018 19:56 101
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские разыскивают родителей трехлетнего мальчика, который был найден во дворе жилого дома по улице Керей Жанибек хандар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.
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«Во дворе дома 9 по улице Керей Жанибек хандар нашёлся мальчик в возрасте 3-х лет. Был одет в жёлтую кофту, синие джинсы, чёрные ботинки. Если кто-нибудь располагает какой-либо информацией просим обратиться по номеру 8-702-705-36-99», - говорится в сообщении департамента полиции.
Отметим, мальчик сейчас находится в отделении полиции № 13 по улице Сауран, 9.
Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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