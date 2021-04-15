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    03:00, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Родителей подростка наказали за ложное сообщение в полицию в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау родителей подростка привлекли к ответственности за ложное сообщение, сделанное их сыном в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В управлении полиции города Атырау на пульт оператора 102 позвонил неизвестный. Он сообщил, что перед средней школой имени Амангельды, расположенной в селе Дамбы, происходит групповая драка. В ходе проверки было установлено, что сообщение является ложным. Выявлен 15-летний подросток, который ради шутки позвонил в полицию с телефона друга и сообщил о драке. По данному факту в отношении родителей подростка составлен административный протокол по ч. 3 ст. 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов спецслужб, деяния, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет) и наложен штраф в размере 15 месячных расчетных показателей. Кроме того, за нахождение вне жилища несовершеннолетнего без сопровождения законных представителей после 23:00 часов составлен административный протокол по ч. 2 ст. 442 КоАП РК и выдано предупреждение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    В ведомстве напомнили о том, что в случае заведомо ложного вызова спецслужб виновные будут привлечены по статье 438 КоАП РК.

    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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