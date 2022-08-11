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Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
11 Августа 2022 22:00

Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инструкторы Учебно-симуляционного центра при городской станции скорой медицинской помощи проведут бесплатное обучение оказанию первой помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Организатором курсов выступил фонд «Бақытты шаңырақ», который создан в мае 2020 года и объединил 540 семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Нур-Cултане.

Целью фонда является всестороннее улучшение качества жизни семей с особенными детьми. Для этого проводятся мастер-классы для детей и родителей, а также обучающие курсы и курсы по повышению квалификации. Для социализации проводятся инклюзивные мероприятия, где задействованы все без исключения подопечные фонда.

Инструкторы Учебно-симуляционного центра готовы обучить желающих родителей оказанию первой помощи, так как в экстренной ситуации каждая минута может быть решающей.

Курс проводят специалисты, аккредитованные Европейским советом по реанимации (ERC) и Американской кардиологической ассоциацией (AHA), с медицинским образованием (врачи анестезиологи-реаниматологи), сертифицированные международные инструкторы по стандартам (BLS/AED, ACLS, ITLS, PHTLS).

Все желающие могут пройти курсы 12 августа в 10:00 по Рыскулова 8/1.


Фото : gov.kz

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