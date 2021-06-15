Родителей найденного на улице ребенка разыскивают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске волонтеры и полицейские разыскивают родителей или родственников найденного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно распространенной ориентировке, мальчику около двух лет. Его нашли вечером 14 июня в Рабочем поселке, на улице Парижской коммуны.

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудникам батальона патрульной полиции ребенка передал местный житель, заметивший бегающего малыша в районе частного сектора.

«Сотрудники ювенальной полиции организовали для мальчика вещи и обувь, питание. Сейчас ребенок находится в детской областной больнице», - прокомментировали в пресс-службе.

Всех, кто узнал ребенка или владеет какой-либо информацией о родителях, родственниках, просят связаться с волонтерами или позвонить на пульт 102.



