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    16:11, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Родителей найденного на улице ребенка разыскивают в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске волонтеры и полицейские разыскивают родителей или родственников найденного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно распространенной ориентировке, мальчику около двух лет. Его нашли вечером 14 июня в Рабочем поселке, на улице Парижской коммуны.

    По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудникам батальона патрульной полиции ребенка передал местный житель, заметивший бегающего малыша в районе частного сектора.

    «Сотрудники ювенальной полиции организовали для мальчика вещи и обувь, питание. Сейчас ребенок находится в детской областной больнице», - прокомментировали в пресс-службе.

    Всех, кто узнал ребенка или владеет какой-либо информацией о родителях, родственниках, просят связаться с волонтерами или позвонить на пульт 102.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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